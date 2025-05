Screening senologico: Open Day informativo il 25 maggio a Piazza Cairoli

La Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina è un punto di riferimento per la diagnosi e cura delle patologie mammarie. Il tumore al seno è il più diffuso tra le donne, ma scoperto in tempo può essere sconfitto. Domenica 25 maggio ci sarà un open day informativo per lo screening senologico a Messina.

L’informazione e la prevenzione giocano un ruolo fondamentale. Per questo motivo, il team multidisciplinare della Breast Unit sarà presente domenica 25 maggio a piazza Cairoli, dalle 10 alle 13 con un open day per lo screening senologico a Messina, per sensibilizzare e informare i cittadini sull’importanza della prevenzione. La prevenzione è un gesto non solo personale ma anche collettivo.

Open day screening senologico Messina: gesto di comunità

La Breast Unit, diretta dal prof. N. Gullà, avvia un percorso diagnostico e di cura partendo dagli esami mammografici ed ecografici. Dopo gli esami e l’individuazione della malattia, si procede con la visita senologica, l’esame bioptico e successivo trattamento chirurgico oncoplastico, oncoricostruttivo e successiva consulenza oncologica e radioterapica.

Il percorso di cura del paziente è operato da figure specialistiche dedicate all’attività senologica:

Dr.ssa F. Saccà,

Dr.ssa M. Lo Schiavo,

Dr.ssa Ricciardi,

Dr.ssa M. Di Pietro,

Dr.ssa N. Sicilia,

Dr.ssa C. Palazzolo,

Dr.ssa M. Falduto,

Dr. C. Fazzari,

Dr. R. Lipari,

la case manager Dr.ssa F. Cacciola,

le oncopsicoloche D. Di Blasi e S. La Foresta,

i TSRM,

gli infermieri dedicati e tutto lo staff di supporto del percorso diagnostico-terapeutico rivolto al benessere del paziente durante il suo percorso di cura.

