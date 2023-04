Scerbatura, pulizie AMAM e potatura: i divieti di sosta a Messina dal 3 aprile

Proseguono le attività di scerbatura e potatura delle alberature e di pulizia di griglie di scolo, caditoie e tombini a Messina da parte di MessinaServizi Bene Comune e Amam. Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità, tra il 3 aprile e il 17 maggio. Previsti, in particolare, divieti di sosta. Vediamo quali sono le strade interessate.

Scerbatura alberature: i divieti di sosta a Messina

Proseguono dal 3 aprile al 17 maggio, nelle fasce orarie 7-17 e 20-6, gli interventi di scerbatura di alberature da parte di MessinaServizi Bene Comune in varie strade cittadine.

Per consentirne l’esecuzione, sono stati disposti divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati:

da lunedì 3 a venerdì 14 aprile, dalle 7 alle 17 – nella zona del quadrato Manzoni (tratto di viale Regina Elena, vie Palermo, Manzoni, Canova, Conte di Torino, Monti, Tommaso, Foscolo, Machiavelli, Rizzo, piazza Martiri D’Ungheria, viale Aranci);

– nella zona del quadrato Manzoni (tratto di viale Regina Elena, vie Palermo, Manzoni, Canova, Conte di Torino, Monti, Tommaso, Foscolo, Machiavelli, Rizzo, piazza Martiri D’Ungheria, viale Aranci); da lunedì 3 a venerdì 14 aprile, dalle 7 alle 17 – nella zona San Licandro (vie Olimpia, Cappellani, Interdonato, Sciascia, Preitano, Bonanno, Primo San Licandro, Roma, Papa Giovanni Paolo II, Brasile, Bolivia, Perù, Colombia, Argentina, Cile, Venezuela, Paraguay, Uruguay e Cuba);

– nella zona San Licandro (vie Olimpia, Cappellani, Interdonato, Sciascia, Preitano, Bonanno, Primo San Licandro, Roma, Papa Giovanni Paolo II, Brasile, Bolivia, Perù, Colombia, Argentina, Cile, Venezuela, Paraguay, Uruguay e Cuba); da lunedì 3 a giovedì 6 aprile, dalle 7 alle 17 – a Sperone (piazza Sant’Antonio da Padova, parcheggio via Santo Mazzarino e via Archimede, da via Montale a via D’Alcontres);

– a Sperone (piazza Sant’Antonio da Padova, parcheggio via Santo Mazzarino e via Archimede, da via Montale a via D’Alcontres); da martedì 4 a venerdì 7 aprile, dalle 7 alle 17 – ad Acqualadroni (via dei Corsari, dalla S.S. 113 a tutto il lungomare);

– ad Acqualadroni (via dei Corsari, dalla S.S. 113 a tutto il lungomare); da lunedì 3 a mercoledì 5 aprile, dalle 7 alle 14 – viale della Libertà (tratto compreso da ex Ospedale Regina Margherita a via Brasile, lato mare);

– viale della Libertà (tratto compreso da ex Ospedale Regina Margherita a via Brasile, lato mare); da giovedì 6 a venerdì 7 aprile, dalle 7 alle 17 – Paradiso (vie Consolare Pompea, tra i numeri civici 42 e 141, lato monte, e Vecchia Paradiso, tra i numeri civici 85 e 163, lato mare);

– Paradiso (vie Consolare Pompea, tra i numeri civici 42 e 141, lato monte, e Vecchia Paradiso, tra i numeri civici 85 e 163, lato mare); da lunedì 3 aprile al 16 maggio, dalle 20 alle 6 – il percorso dei croceristi (via Vittorio Emanuele lato mare da Guardia costiera a Passeggiata a mare; entrambi i lati delle vie San Camillo, Sant’Agostino, Loggia dei Mercanti, Grattoni, Nicotra, parcheggio Montalto, Argentieri, Colombo, Consolato del Mare, delle Carceri, piazza Basicò, Dino e Clarenza, parcheggi e area verde, corso Cavour lato monte da viale Boccetta a via Tommaso Cannizzaro, Rocca Guelfonia, Sant’Eustochia, San Paolo, Monsignor Bruno, XXIV Maggio lato mare da via Cannizzaro a viale Boccetta, XXIV Maggio lato monte da via Cannizzaro a viale Boccetta, via Cannizzaro lato nord tra i viali San Martino e Principe Umberto, via Cannizzaro lato sud tra i viali Italia e San Martino, viale San Martino basso tra le vie Cannizzaro e I Settembre e I Settembre lato nord da via Battisti a viale San Martino).

La limitazione alla sosta riguarda i singoli tratti di intervento giornaliero; sarà garantito l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dai lavori; e sarà agevolato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze di polizia.

Potatura alberature: i divieti di sosta dal 3 aprile al 4 maggio

Disposti inoltre, divieti di sosta per le attività di potatura da parte di MessinaServizi Bene Comune nelle seguenti strade:

da lunedì 3 a sabato 8 aprile, dalle 7 alle 19 – via Tremonti, nel tratto antistante il condominio complesso Modulo, dove vigeranno, oltre al divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, il divieto di transito veicolare, il senso unico alternato di circolazione e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia;

– via Tremonti, nel tratto antistante il condominio complesso Modulo, dove vigeranno, oltre al divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, il divieto di transito veicolare, il senso unico alternato di circolazione e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia; da lunedì 3 aprile al 4 maggio, dalle 7 alle 17 –in diverse strade del territorio cittadino, dove saranno disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Pulizie AMAM: i divieti di sosta a Messina dal 3 al 7 aprile

Previsti, infine, lavori di pulizia programmata di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche da parte di AMAM, da lunedì 3 a venerdì 7 aprile. Di seguito i divieti di sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati delle seguenti strade di Messina:

lunedì 3 aprile – nelle vie Giovanni Paolo II, da via Sciascia al viale Regina Elena, Brasile, tra i viali Regina Elena e della Libertà, e il parcheggio scuola San Francesco di Paola;

– nelle vie Giovanni Paolo II, da via Sciascia al viale Regina Elena, Brasile, tra i viali Regina Elena e della Libertà, e il parcheggio scuola San Francesco di Paola; martedì 4 aprile – nelle vie Cacopardo e Regina Elena, tra viale Giostra e via Bensaja;

– nelle vie Cacopardo e Regina Elena, tra viale Giostra e via Bensaja; mercoledì 5 aprile – nella via Regina Elena, tra le vie Bensaja e Principessa Mafalda;

– nella via Regina Elena, tra le vie Bensaja e Principessa Mafalda; giovedì 6 aprile – nella via Regina Elena, tra le vie Principessa Mafalda e Olimpia;

– nella via Regina Elena, tra le vie Principessa Mafalda e Olimpia; venerdì 7 aprile – nella via Regina Elena, tra via Olimpia e viale Annunziata.

