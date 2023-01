Scerbatura e pulizie AMAM a Messina: i divieti di sosta dal 16 al 27 gennaio

Nuovi interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune e di pulizia delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche da parte di AMAM da lunedì 16 a venerdì 27 gennaio. Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, il Comune ha disposto divieti di sosta nelle strade interessate. Ecco dove non si potrà parcheggiare.

Scerbatura a Messina: i divieti di sosta dal 16 al 19 gennaio

MessinaServizi Bene Comune eseguirà interventi di scerbatura in diverse strade di Messina, dal 16 al 19 gennaio, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 16.00. Ecco i divieti di sosta previsti:

lunedì 16 e martedì 17 gennaio sul lato nord della via A. Manzoni; sul lato sud di viale Giostra e lato monte di viale Regina Elena; sul lato mare della via P. Tommaso.

mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio sul lato nord della via Palermo, sul lato sud di via A. Manzoni; sul lato mare rispettivamente, della via P. Tommaso e di viale Regina Elena.



La limitazione alla sosta riguarda i singoli tratti di intervento giornaliero; sarà garantito l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dai lavori; e sarà agevolato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze di polizia.

Pulizia caditoie, tombini e griglie di scolo da parte di AMAM: i divieti di sosta

L’AMAM ha programmato nuovi interventi di pulizia delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche da lunedì 16 a venerdì 27 gennaio. Di conseguenza, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 vigeranno i seguenti divieti di sosta:

lunedì 16 gennaio , nelle vie Di Giovanni e Allegra;

, nelle vie Di Giovanni e Allegra; martedì 17 gennaio , in via Stagno D’Alcontres, nel tratto compreso tra l’Università e l’ospedale Papardo;

, in via Stagno D’Alcontres, nel tratto compreso tra l’Università e l’ospedale Papardo; mercoledì 18 gennaio , nelle vie Capece e Pilli, nei tratti compresi tra le vie Carta e Fazello e tra via Mollica e viale Europa;

, nelle vie Capece e Pilli, nei tratti compresi tra le vie Carta e Fazello e tra via Mollica e viale Europa; giovedì 19 gennaio , nelle vie Santa Maria Alemanna, Sant’Elia e del Vespro;

, nelle vie Santa Maria Alemanna, Sant’Elia e del Vespro; venerdì 20 gennaio , nel corso Cavour, tra la Prefettura e via Cannizzaro;

, nel corso Cavour, tra la Prefettura e via Cannizzaro; lunedì 23 gennaio , nelle vie Argentieri, tra le vie San Camillo e Pozzo Leone, Università, tra le vie Verdi e della Zecca; in via Garibaldi, tra piazza Castronovo e la Prefettura;

, nelle vie Argentieri, tra le vie San Camillo e Pozzo Leone, Università, tra le vie Verdi e della Zecca; in via Garibaldi, tra piazza Castronovo e la Prefettura; martedì 24 gennaio , in via Garibaldi, tra la Prefettura e via Aspa;

, in via Garibaldi, tra la Prefettura e via Aspa; mercoledì 25 gennaio , in via Garibaldi, tra le vie Aspa e Consolato del Mare;

, in via Garibaldi, tra le vie Aspa e Consolato del Mare; giovedì 26 gennaio , in via Garibaldi, tra le vie Consolato del Mare e I Settembre;

, in via Garibaldi, tra le vie Consolato del Mare e I Settembre; venerdì 27 gennaio, in via Garibaldi, tra le vie I Settembre e Cannizzaro.

