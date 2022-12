Scerbatura e potatura a Messina: i divieti di sosta dal 19 dicembre al 5 gennaio

Nuovi interventi di scerbatura e di potatura degli alberi a Messina. Per consentire agli operatori di MessinaServizi Bene Comune di lavorare in sicurezza, Palazzo Zanca ha disposto alcune modifiche alla viabilità. In particolare sono previsti divieti di sosta nelle zone interessate tra il 19 dicembre e il 5 gennaio 2023.

Scerbatura a Messina: i divieti di sosta dal 19 al 28 dicembre

Di seguito, i divieti di sosta con rimozione coatta per gli interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune:

lunedì 19 e martedì 20, dalle ore 7.00 alle 16.00 – a Torre Faro su entrambi i lati di via Scuole e dei tratti di strada interni adiacenti alla stessa via Scuole, per singoli tratti di intervento giornaliero;

– a Torre Faro su entrambi i lati di via Scuole e dei tratti di strada interni adiacenti alla stessa via Scuole, per singoli tratti di intervento giornaliero; mercoledì 21 e giovedì 22, sempre dalle 7.00 alle 16.00 – a Torre Faro, su entrambi i lati di via D’Alì e dei tratti di strada interni adiacenti alla stessa via D’Alì, per singoli tratti di intervento giornaliero.

– a Torre Faro, su entrambi i lati di via D’Alì e dei tratti di strada interni adiacenti alla stessa via D’Alì, per singoli tratti di intervento giornaliero. da venerdì 16, sino a sabato 24, nella fascia oraria dalle 20.00 alle 6.00 – nei tratti di viale Giostra e relative complanari;

– nei tratti di viale Giostra e relative complanari; da giovedì 22 sino a sabato 31 dicembre, dalle 7.00 alle 14.00 – su entrambi i lati, nei tratti delle vie Curcuruto, Salita Tremonti e San Jachiddu;

– su entrambi i lati, nei tratti delle vie Curcuruto, Salita Tremonti e San Jachiddu; da martedì 27 a venerdì 30, dalle 6.00 alle 14.00 nel tratto di viale della Libertà, compreso tra i viali Giostra e Annunziata;

nel tratto di viale della Libertà, compreso tra i viali Giostra e Annunziata; da lunedì 19 a mercoledì 21 dicembre , nella fascia oraria dalle 20.00 alle 6.00 – sul lato destro (secondo il senso di marcia mare-monte) di Salita Tremonti, nel tratto compreso tra la sede dell’isola ecologica e via Seminario Estivo;

, – sul lato destro (secondo il senso di marcia mare-monte) di Salita Tremonti, nel tratto compreso tra la sede dell’isola ecologica e via Seminario Estivo; giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, dalle 6.00 alle 14.00 – su entrambi i lati di via Principessa Mafalda; martedì 27 e mercoledì 28, nella fascia oraria 7-14, in via Salita Frantinaro.

I divieti di sosta per attività di potatura alberi a Messina

Per quel che riguarda gli interventi di potatura degli alberi a Messina, di divieti di sosta con rimozione coatta interesseranno:

da lunedì 19 sino al 5 gennaio 2023, nella fascia oraria 7-16 – entrambi i lati delle strade perimetrali di piazza San Vincenzo e di via Fossata nel tratto compreso tra piazza San Vincenzo e via Placida.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

