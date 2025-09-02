Sbarca a Messina con oltre 2,5 chili di droga: arrestato 25enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 25enne, già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un posto di controllo predisposto presso gli imbarcaderi, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura appena sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. Insospettiti dall’atteggiamento del conducente, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare all’esito della quale hanno trovato 2 kg di hashish suddivisi in 20 panetti e un altro involucro contenente oltre 500 grammi di cocaina, abilmente occultati all’interno del veicolo.

Il giovane è stato pertanto arrestato dai militari dell’Arma che hanno sequestrato la droga, inviandola al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio. Dagli accertamenti effettuati sullo stupefacente è risultato che, dal quantitativo sequestrato, sarebbe stato possibile ricavare migliaia di dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri Messina

