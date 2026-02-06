Referendum Popolare 2026: rilascio tessere elettorali e carte d’identità a Messina

In occasione del Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026, a Messina è possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali presso gli uffici del servizio elettorale. A comunicare questa notizia, è stata una circolare della Prefettura di Messina. Gli uffici del servizio elettorale si trovano al piano terra di Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea, 1. Gli orari in cui recarsi sono i seguenti:

dal lunedì al venerdì: 08:30 – 12:30

martedì e giovedì anche: 14:30 – 16:30

Inoltre, nei giorni immediatamente precedenti e durante le votazioni:

venerdì 20 marzo 2026: 09:00 – 18:00

sabato 21 marzo 2026: 09:00 – 18:00

domenica 22 marzo 2026: 07:00 – 23:00

lunedì 23 marzo 2026: 07:00 – 15:00

Informazioni per il Referendum 2026 a Messina

I cittadini possono recarsi presso le seguenti sedi circoscrizionali:

I CIRCOSCRIZIONE: Vico Petraro n. 6, Tremestieri,

II CIRCOSCRIZIONE: Palazzo Servizi – Stadio San Filippo,

III CIRCOSCRIZIONE: Plesso scolastico “La Pira2”, Camaro S. Paolo,

IV CIRCOSCRIZIONE: Via dei Mille is. 88 n. 257,

V CIRCOSCRIZIONE: Via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina,

VI CIRCOSCRIZIONE: Via C. Pompea n. 1853 – Ganzirri.

La tessera elettorale può essere ritirata dal titolare o da un familiare convivente. La consegna a terzi è possibile solo se muniti di delega firmata dal titolare, corredata da fotocopia del documento di identità del delegante. Si invita, per evitare concentrazioni nei giorni di votazione, a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale personale e che la stessa non abbia esaurito gli spazi per il timbro della sezione.

Presso l’ufficio carte d’identità del Palazzo Zanca e le sedi circoscrizionali indicate, è possibile ottenere il rilascio delle carte d’identità nei consueti orari e anche:

venerdì 20 marzo 2026: 09:00 – 18:00

sabato 21 marzo 2026: 09:00 – 18:00

domenica 22 marzo 2026: 07:00 – 23:00

lunedì 23 marzo 2026: 07:00 – 15:00

Quando si vota

Gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale e un documento di identità valido (o altro documento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione con fotografia). Ai fini dell’identificazione, è valida anche la ricevuta della carta d’identità elettronica (circolare Ministero dell’Interno n. 2 del 14/02/2018). Le votazioni si svolgeranno:

domenica 22 marzo 2026: 07:00 – 23:00,

lunedì 23 marzo 2026: 07:00 – 15:00.

Per evitare sovraffollamenti e disguidi, si invita a recarsi ai seggi sin dalla prima mattina e ad evitare, ove possibile, le fasce orarie immediatamente precedenti la chiusura.

