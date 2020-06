Radio Antidoto: tra paesaggi dell’anima e lune piene

Continua l’appuntamento domenicale dedicato a Radio Antidoto, la radio che trova tra le onde gli antidoti contro le più disparate reclusioni. Linguaggi e attitudini differenti che fanno di Radio Antidoto una vera e propria alternativa alle radio di flusso.

Uno degli aspetti interessanti di Radio Antidoto è proprio questo, dare spazio a chi sente la necessità di liberarsi e trovare una soluzione alle costrizioni dentro le trasmissioni radiofoniche. Il vostro antidoto sarà la luna piena o esplorare i paesaggi dell’anima?

Le infinite possibilità di Radio Antidoto

Questa settimana abbiamo ancora una volta osservato il mondo là fuori, siamo stati tra le strade di Amsterdam a rincorrere la luna piena della fragola grazie a Federico Bonelli e a correre su una spiaggia sarda con Cristina Marras. Abbiamo saputo un po’ di più della situazione delle carceri grazie a Francesco Rigoni e all’Associazione Il Contesto che, all’interno della Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino, si occupa di progetti radiofonici, coinvolgendo l’Università e – soprattutto – i detenuti. Abbiamo ascoltato un disco per intero – Black Messiah di D’Angelo – e abbiamo iniziato a giocare con il live coding.

Ci sono anche un paio di novità: l’esordio di Zeno con i suoi Paesaggi dell’Anima; paesaggi radiofonici e musicali. Un’occasione per trovare nuovi sound. Ma anche Venera Leto, della Libreria Colapesce di Messina, che ha deciso di saltare sulla nostra barchetta con un programma dedicato alle letture indipendenti.

Poi si trovano ricordi infilati in cassetti che non aprivamo da un po’, con la musica di Ale e torna la passione per la natura come quella di Giorgia che sta a Piazza Armerina. Insomma sembrerà quasi banale, ma su Radio Antidoto abbiamo infinite possibilità di essere noi stessi, contribuire con le nostre esperienze e arricchirci con quelle degli altri.

Il mare è un posto bellissimo

Vuoi metterti in gioco, far parte di una comunità senza censure? Vuoi diventare uno degli antidoti? Tuffati nel mare bellissimo di Radio Antidoto, ti aspettiamo!

(9)