Luna Piena della Fragola: stasera la seconda eclissi lunare del 2020

Stasera tutti con il naso all’insù perché arriva la Luna Piena della Fragola, seconda eclissi lunare di questo 2020 – la prima si è verificata lo scorso 10 gennaio. Considerando le previsioni meteo che non giocano a nostro favore, sarà possibile osservare la Luna Piena Fragola in diretta su Virtual Telescope.



Il nome “Luna Piena della Fragola” deriva dalla tribù dei nativi americani Algonchini del Nord America che credevano che la luna piena di giugno segnalasse l’inizio della stagione per la raccolta delle fragole. In Europa, viene definita Luna delle Rose perché in questo periodo i fiori esplodono nella loro colorata e profumata bellezza.

Luna Piena della Fragola: dove e quando vedere l’eclissi lunare

Quella di stasera sarà una eclissi lunare penombrale, la luna avrà la sua fase di massimo oscuramento alle 21.25 per terminare alle 23.00. La Luna Fragola sorgerà nel cielo orientale (più vicina a Sud-Est) e sarà visibile in tutta Italia. A differenza delle eclissi di Sole, per le quali è fondamentale proteggere gli occhi con appositi filtri, le eclissi di Luna possono essere osservate tranquillamente a occhio nudo.

Con una fotocamera dotata di teleobiettivo, un buon binocolo o un piccolo telescopio si possono inoltre ammirare i molteplici dettagli che costellano la superficie lunare, rendendo la visione ancor più affascinante. All’alba del 21 giugno potremo ammirare dall’Italia anche un’eclissi di Sole parziale, ma solo al Centro-Sud.

