Raccolta differenziata. La Regione premia la provincia di Messina

Poco più di una decina i Comuni in provincia di Messina premiati dalla Regione Siciliana per aver superato il 65% della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Ovviamente nella classifica non c’è ancora la città dello Stretto, ma ci stiamo lavorando.

La Conferenza della Regione e Autonomie locali ha stanziato ben 5 milioni di euro ripartiti tra i Comuni premiati.

Comuni premiati in provincia di Messina

I Comuni che hanno raggiunto la quota del 65% di raccolta differenziata in provincia di Messina sono 14 e in questi non vi è, ancora, la città dello Stretto, che sta ancora lavorando per avviare il porta a porta in tutto il territorio cittadino.

Rometta – 82,5%

Limina – 76,5%

S. Teresa di Riva – 76,4 %

Longi – 76,3%

S. Filippo del Mela – 72%

Brolo – 69,8%

Castel di Lucio – 69,7%

Rodì Milici – 69,5%

Torregrotta – 68,3%

Naso – 67%

Villafranca Tirrena – 66,8%

Castroreale – 66,5%

Mazzarrà S. Andrea – 66,3%

Caprileone – 65,2%

Certo, Messina non è tra le migliori province siciliane per le quote di raccolta differenziata: nel 2018 si trovava tra gli ultimi posti della classifica, insieme a Palermo, Trapani e Catania. Questo dato si è, però ribaltato nel 2019, con il raggiungimento del 30% e la conquista del primo posto in classifica tra le Città Metropolitane siciliane.

Per il 2020 sono tanti i traguardi da raggiungere per Messina, tra i quali un minimo del 46% di raccolta differenziata e l’estensione del porta a porta in tutto il territorio cittadino.

Raggiungeremo il tanto agognato 65% di raccolta differenziata e quindi anche un posto nella classifica dei Comuni che riciclano di più in Sicilia? Questo non lo sappiamo, ma ci stiamo provando.

