Quanti posti letto covid ci sono a Messina? I dati dell’Ufficio Emergenza

Tra Messina e provincia i posti letto covid di degenza ordinaria sono in totale 283, quelli di terapia intensiva 58. Lo dicono i dati forniti dall’Ufficio per l’Emergenza Covid, che danno il quadro, tra l’altro, di quanti siano i posti letto occupati e quanti siano quelli liberi.

Ai tempi del coronavirus, quello dei posti letto è uno dei parametri – non l’unico, ma insieme ad altri quali Rt, la capacità di contact tracing, il numero di casi, e così via – che incidono sulla collocazione di una regione, una provincia o un comune in una determinata fascia di rischio, o zona, che può essere gialla, arancione o rossa.

In realtà, ha spiegato il Commissario per l’Emergenza Covid durante la conferenza stampa di stamattina, Messina non è mai stata messa particolarmente male da questo punto di vista, se non in particolari momenti. «L’allarme è rientrato subito, abbiamo fatto tavoli mirati, è venuto l’assessore Razza. Nessun paziente è mai stato trasferito dalla provincia di Messina verso fuori – ha sottolineato – , è anzi successo il contrario. Vale a dire che un paziente sia stato trasferito qui da Catania».

Qual è la situazione, in questo momento? Stando ai dati forniti e aggiornati al 9 febbraio 2021, tra Messina e provincia i posti letto covid di degenza ordinaria sono in totale 283, 218 occupati e 69 liberi; quelli di terapia intensiva sono 58, 28 occupati e 30 liberi.

Posti letto covid a Messina e provincia

I covid hotel a Messina e provincia

Con “Long Covid” si fa riferimenti ai pazienti covid che, nonostante ormai negativi al coronavirus e quindi tecnicamente guariti, soffrono ancora, e per diverso tempo, di sintomi legati alla malattia.

(33)