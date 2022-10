Pulizie AMAM e scerbatura a Messina: i divieti di sosta fino al 28 ottobre 2022

Nuovi interventi di pulizia programmata da parte di AMAM e di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune a Messina dal 20 al 28 ottobre 2022. Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità. In particolare, nelle vie interessate, vigerà il divieto di sosta.

Pulizie di caditoie, griglie di scolo e tombini: i divieti di sosta a Messina

Gli interventi di pulizia programmata di caditoie, griglie di scolo e tombini acque bianche si svolgeranno da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre. Ecco i divieti di sosta, tra le 8.00 e le 18.00 delle giornate interessate:

lunedì 24 ottobre, nelle vie Chinigò e Andrea di Anfuso;

martedì 25 ottobre, nelle vie Mariano D’Ayala, Scipione Errico, Ferraro, Di Giovanni e Allegra;

mercoledì 26 ottobre, nelle strade 30A, 30B e 174A;

giovedì 27 ottobre, nelle vie Anassagora e Aristotele;

venerdì 28 ottobre, nelle vie Platone ed Evemero da Messina.

Scerbatura a Messina dal 20 al 28 ottobre: le strade interessate e i divieti

MessinaServizi Bene Comune ha invece programmato interventi di scerbatura dal 20 al 28 ottobre. Di seguito, le strade interessate:

Via San Salvatorello ambo i lati da Via del Santo a Via S. Cosimo dalle ore 20:00 del 20/10/2022 alle ore 06:00 del 21/10/2022; dalle ore 06:00 del 21/10/2022 alle ore 20:00 del 22/10/2022.

Via Catania lato monte da Viale Europa a Direzione Cimiteriale dalle ore 20:00 del 24/10/2022 alle ore 06:00 del 25/10/2022; dalle ore 06:00 del 25/10/2022 alle ore 20 :00 del 26/10/2022.

Via San Cosimo ambo i lati da Via Catania a Via S. Salvatorello + Vico Baglio ambo i lati da via Palmara a Via Catania dalle ore 20:00 del 26/10/2022 alle ore 06:00 del 27/10/2022 dalle ore 06:00 del 27/10/2022 alle ore 20 :00 del 28/10/2022

Piazzatta Palmara + Tratto Località Palmara ambo i lati 26 e 27 ottobre 2022 dalle ore 06:00 alle ore 16:00.



(5)