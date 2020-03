Prime lauree online a Messina: l’Università ai tempi del coronavirus – FOTO

Sono iniziate stamattina le prime lauree online all’Università di Messina. Sette i laureandi che, da casa, hanno discusso e stanno discutendo le proprie tesi di fronte a una commissione ridotta. A partire da domani, invece, si procederà anche con lezioni ed esami online. La misura era stata annunciata dal Rettore nei giorni scorsi come provvedimento di contenimento del coronavirus.

I sette laureandi del Corso di Laurea in “Tecnico della prevenzione ambiente e luoghi di lavoro”

sono i primi all’Università degli Studi di Messina a vivere la propria seduta di laurea per via telematica, dalla propria camera o dal salone di casa, esattamente come è avvenuto nei giorni scorsi per altri atenei d’Italia, in un’atmosfera certamente diversa rispetto a quella tradizionale. Ma il Rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea ha rassicurato gli studenti e le loro famiglie, passato questo periodo di emergenza a causa del coronavirus, verrà organizzata una festa per celebrare il traguardo raggiunto dai ragazzi.

Ma non finisce qui. Se oggi si stanno discutendo le prime lauree online a Messina, nei prossimi giorni l’Ateneo messinese tenterà il rientro a una normalità possibile riprendendo le lezioni e procedendo con gli ultimi appelli d’esame rimasti.

Domani, mercoledì 11 marzo, infatti, alle 14.00 il prof. Francesco La Rosa terrà in via sperimentale la prima lezione telematica di “Sistemi di elaborazione e di informazione” per gli studenti del Corso di Laurea di Infermieristica. Giovedì 12 marzo, invece, sarà il turno degli studenti iscritti alla sedi di Priolo e Noto di sostenere gli esami, in modalità streaming. Chi, tra questi ultimi, abbia bisogno di chiarimenti, può rivolgersi ai dipartimenti di appartenenza.

Per quel che riguarda, infine, le altre lezioni, ancora non ci sono date certe. I vari Dipartimenti stanno provvedendo insieme al Ciam (Centro informatico di Ateneo di Messina) a rimodulare il calendario delle lezioni del II semestre, gli esami e le sedute di laurea.

Maggiori informazioni saranno fornite nei prossimi giorni.

(289)