“Presenza”: la mostra di Laura Marchese alla libreria Mondadori Ciofalo a Messina

Nuova mostra a Messina alla libreria bookstore Mondadori Ciofalo. Appuntamento a domenica 2 marzo alle 17 con la mostra “Presenza” della pittrice siciliana Laura Marchese.

Il titolo dell’esposizione si ispira a Deleuze, secondo cui il pittore dà vita a una presenza sulla tela. Riempire lo spazio pittorico di “presenze” significa dunque sottrarre terreno al nulla e affermare una posizione nei confronti della realtà. Il filo conduttore della mostra, visitabile fino all’8 marzo, è proprio questa dichiarazione di intenti contro il pensiero uniforme, espressa attraverso lo stile e i soggetti ritratti dall’artista. L’obiettivo è rivelare il volto nella sua essenza più pura e irriducibile, riprendendo il pensiero di Lévinas, secondo cui ogni volto racchiude un’inviolabilità e una distanza assoluta che impedisce di assoggettarlo o possederlo.

La mostra “Presenza” alla Mondadori Ciofalo di Messina

Nei quadri in mostra a Messina alla libreria Mondadori Ciofalo, i volti scelti da Laura Marchese sono alcuni

scrittori (Pasolini, Alda Merini, Morante, Benjamin, Weil) che hanno pagato con la vita stessa la determinazione di avere una “presenza”, una posizione, non solo di ordine politico, ma soprattutto umana, rispetto al pensiero comune e totalizzante. Per questo rappresentano, per la ricerca dell’artista, delle stelle polari.

Nella scelta non manca il richiamo all’attualità con il ricordo delle vittime di Gaza. Si tratta di volti senza nome, senza giustizia, di coloro che non avranno più non solo una casa, ma nemmeno una sepoltura. Per la pittrice Il fine è far sentire forte la “presenza” per far dileguare il nulla della catastrofe che incombe.

Chi è Laura Marchese

Laura Marchese, vive ed opera a Milazzo svolgendo corsi di disegno e pittura e seguendo una ricerca artistica che spazia dalla ritrattistica al paesaggio locale. Laureata in Filosofia contemporanea, con una tesi sull’immagine dialettica nel pensiero di Walter Benjamin, indaga l’immagine attraverso lo studio filosofico, la ricerca spirituale e interiore oltre che la pratica pittorica quotidiana.

(3)