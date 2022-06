Potatura degli alberi di viale San Martino e viale della Libertà: gli ultimi interventi di Messinaservizi

Potatura di stagione per le palme e gli alberi lungo la linea del tram di viale San Martino e viale della Libertà, dove Messinaservizi Bene Comune, deputata a occuparsi della manutenzione e della cura del verde pubblico in città, ha iniziato i lavori dopo l’ordinanza numero 46 del Commissario straordinario risalente al 1° giugno scorso.

Contestualmente la stessa società ha avviato il servizio di spollonatura delle alberature lungo le strade e gli spartitraffico cittadini. Si precisa che gli interventi di potatura delle palme e degli alberi lungo la linea tranviaria sono necessari durante tutto l’arco dell’anno per lasciare libera la sagoma del pantografo dei veicoli pubblici in transito.

«Messinaservizi – si legge in una nota diffusa dalla partecipata – continua a lavorare per il decoro della città per raggiungere livelli di vivibilità sempre migliori».

