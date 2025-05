Policlinico di Messina: inaugurata la palestra di riabilitazione cardiologica

Questa mattina ha visto la luce la palestra di riabilitazione cardiologica del Policlinico di Messina; un nuovo modello organizzativo in collaborazione con l’IRCCS Bonino Pulejo.

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Giorgio Giulio Santonocito ha infatti spiegato che non si tratta di un reparto ma di un modello organizzativo adottato già in altre realtà. Questa sperimentazione gestionale riguarda lo sviluppo della riabilitazione e l’interazione alla pari tra le aziende del territorio. «L’inaugurazione di questa palestra è in continuità con il reparto di cardiologia per avvolgere il paziente a 360 gradi. Insieme ai colleghi Micari, Di Bella e Bruschetta vogliamo creare un continuum assistenziale per il paziente. Qui, oggi, vediamo la palestra, i posti letto sono nel reparto di cardiologia. Capiremo se la sperimentazione funzionerà e valuteremo se estenderla anche ad altre forme di riabilitazione» – ha dichiarato.

La palestra di riabilitazione cardiologica del Policlinico di Messina

Il dott. Lanza dell’IRCCS Bonino Pulejo si è detto orgoglioso di supportare l’iniziativa. «Abbiamo sviluppato nel tempo una competenza in materia e la conoscenza va divulgata. Noi la vogliamo condividere per dare al territorio sempre più assistenza. Collaboreremo ancora con il Policlinico e l’Università di Messina per condividere ulteriori esperienze» – ha spiegato.

Il prof.Cucinotta, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Messina ha affermato: «per me è un privilegio essere qui come Università. Questa iniziativa è qualcosa che porterà un miglioramento nelle cure del paziente cardiologico. L’Azienda Universitaria va verso questa idea e la sinergia con le altre strutture è significativa di quanto serva tutto ciò. Una riabilitazione cardiologica farà crescere la nostra cardiologia e sarà utile per i pazienti».

La riabilitazione è fondamentale in quanto consente al paziente di passare dal letto d’ospedale a casa. Gli attrezzi della palestra di riabilitazione cardiologica del Policlinico di Messina sembrano normali attrezzi da palestra ma sono, in realtà, più sofisticati e specifici per la riabilitazione cardiologica.

Dopo il taglio del nastro, padre William ha impartito la benedizione affinché i medici abbiamo sempre competenza ed umanità e siano sempre pronti a donarsi, e i pazienti possano essere rafforzati nell’anima e nel corpo.

