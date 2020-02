Piano per il Sud: 123 miliardi di euro, ma zero investimenti per Messina

Sui 123 miliardi di euro di finanziamenti previsti dal Piano per il Sud da ora al 2030, le risorse per Messina ammontano a zero. La misura, presentata dal Governo nazionale a Gioia Tauro, in Calabria, mira a risollevare l’economia del Mezzogiorno ma, a quanto pare, ha tralasciato una fetta importante del territorio.

A scagliarsi contro le scelte di Roma è Uil Messina. Il segretario generale del sindacato, Ivan Tripodi, punta il dito contro il Governo Conte bis, ma non risparmia la classe politica locale, a partire dal sindaco Cateno De Luca: «Nonostante l’ingente mole di risorse economiche, brilla l’assoluta mancanza di qualsivoglia investimento nell’area dello stretto di Messina».

«Una colpevole assenza – sottolinea Tripodi – che grida vendetta e che evidenzia drammaticamente l’assoluta inconsistenza e la totale mancanza di influenza da parte della classe politica del nostro territorio, nonché delle Istituzioni locali a partire dal sindaco di Messina Cateno De Luca. E, del resto, il colpevole ed unanime silenzio di questi giorni rappresenta la piena certificazione della nostra oggettiva valutazione».

E a rimanere “fuori dai giochi” non è soltanto Messina, ma l’intera area dello Stretto per la quale il Piano per il Sud non ha previsto alcun investimento: «Davanti a questo scempio – prosegue Tripodi –, noi, comunque, non ci rassegniamo e faremo la nostra parte per aprire, unitariamente a tutte le forze sociali, una grande vertenza del territorio dello Stretto finalizzata ad emendare un Piano per il Sud che, allo stato, è inaccettabile e irricevibile».

Il sindacato si prepara dunque a combattere per Messina e per l’intera area dello Stretto al fine di ottenere finanziamenti che possano dare una spinta all’economia della città «definitivamente abbandonata al suo destino e alla sua drammatica desertificazione». Tutto il resto, rimarca Tripodi «sono parole al vento, chiacchiere inutile e fuffa da social che, però, si scontrano con i fatti duri e concreti».

Uil Messina si prepara quindi a una “grande vertenza” e sottolinea il silenzio della classe politica sociale. Non resta che vedere come si evolveranno le cose e cosa risponderanno le “istituzioni locali” chiamate in causa dal sindacato, oltre naturalmente al Governo nazionale.

