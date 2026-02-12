Parco suburbano di Camaro Sottomontagna: consegnati i lavori

Sono stati consegnati ieri mattina i lavori del parco suburbano di Camaro Sottomontagna, alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello, dell’impresa ISECO SRL e dei tecnici comunali.

Il progetto rappresenta un tassello fondamentale per la rigenerazione urbana dell’intero quartiere, che parte dalla riqualificazione e dall’adeguamento del nuovo Parco. Si tratta di un lotto che è stato già oggetto di demolizione e bonifica ambientale, nel rispetto dei principi di riduzione dei volumi costruiti e della rigenerazione di aree destinate a verde e in parte a parcheggi.

Parco suburbano di Camaro: come si presenta

L’accesso sarà consentito dal viale della Marina Russa e dalla via Gerobino Pilli, a poco più di un chilometro dallo svincolo autostradale di Messina centro.

Il fine dell’intervento è quello di equipaggiare spazi pubblici urbani con elementi fissi e mobili che siano funzionali e fruibili da un vasto target di riferimento.

Il Parco Suburbano di Camaro Sottomontagna sarà infatti dotato di:

un’area giochi,

un’area workout con l’installazione di attrezzature sportive generali e specifiche;

campi da bocce all’aperto;

area relax-servizi

Quest’ultima potrà essere utilizzata per la lettura e il riposo individuale o socializzante con un piccolo anfiteatro all’aperto, concepito come spazio polifunzionale per attività sociali, culturali e ricreative. Non mancherà l’angolo ristoro con bar e servizi igienici. L’area parcheggio può contenere 28 posti auto più due posti per diversamente abili, oltre a 10 per motocicli. L’importo lavori ammonta a € 1.110.000,00.

Un polmone verde per Messina

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «è un giorno particolarmente importante perché abbiamo potuto dare avvio ad un progetto che rivaluta una zona fortemente degradata, che verrà restituita alla città. Un polmone verde pensato per soddisfare bisogni prevalentemente degli abitanti della zona, ma che sarà fruibile per tutti per attività ricreative, di svago e di incontro. Un chiaro segno che questa Amministrazione ha voluto dare ancora una volta alle periferie, zone pregevoli della nostra Messina che stiamo progressivamente recuperando, restituendo dignità e servizi. Questa zona originariamente era caratterizzata dalla forte presenza di baracche, è stata oggetto di un’attenta azione di recupero attraverso l’intervento 365 del progetto PINQUA e quindi rappresenta un ulteriore e importante passo avanti nelle attività di risanamento della città. Andiamo avanti per una Messina sempre più attrattiva e competitiva, insieme si può fare!».

(6)