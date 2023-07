Parcheggi a pagamento a Torre Faro: nuove strisce blu in via Palazzo. Le tariffe

Da via Circuito e per i successivi 200 metri: il Comune di Messina dispone l’istituzione di nuovi parcheggi a pagamento in via Palazzo, andando verso il villaggio di Torre Faro dove, fino al 17 settembre 2023, resterà attiva l’isola pedonale estiva.

Nuove modifiche alla viabilità di Torre Faro, ma prima facciamo un ripasso. Con delibera di Giunta comunale, lo scorso 13 giugno, il Comune di Messina ha istituito l‘isola pedonale che interesserà il villaggio marinaro della zona nord per tutta l’estate 2023. Previste anche zone di sosta a pagamento, la riattivazione del parcheggio Torri Morandi e pass per i residenti, rilasciati dall’ATM.

Con una successiva delibera di Giunta approvata il 30 giugno 2023, l’Amministrazione Basile ha deciso di modificare i provvedimenti viabili precedenti aggiungendo un tratto di sosta a pagamento lungo il lato destro nel senso di marcia del tratto della via Palazzo, di lunghezza pari a 200 metri, dall’intersezione con via Circuito (in pratica, dal ristorante Anselmo andando verso il villaggio).

Parcheggi a pagamento in via Palazzo, a Torre Faro: le tariffe

I parcheggi, a pagamento tutti i giorni nella fascia oraria dalle 8.00 alle 24.00, avranno la stessa tariffa delle altre zone di Torre Faro in cui è possibile posteggiare:

1 euro per un’ora;

3 euro per tutta la mattina (dalle ore 8.00 alle ore 16.00);

3 euro per tutto il pomeriggio/sera (dalle ore 16.00 alle ore 24.00);

5 euro per tutta la giornata (dalle ore 8.00 alle ore 16.00).

Sarà rimossa la segnaletica orizzontale e verticale in contrasto con il provvedimento.

I pass per i residenti

La delibera prevede, inoltre:

pass per la sosta gratuita , in via Senatore Arena e via Palazzo , per i residenti, agli affittuari (con contratto di locazione registrato) ai proprietari e agli esercenti le attività commerciali degli immobili ricadenti nella via Senatore Arena, via Palazzo, via Lanterna, via Fortino, via Barresi (ex Biasini) e rione Biasini. Sarà corrisposto un unico contrassegno per ciascuna unità immobiliare abitativa e, comunque per una sola autovettura di proprietà o in leasing di un componente il nucleo familiare;

, in , per i residenti, agli affittuari (con contratto di locazione registrato) ai proprietari e agli esercenti le attività commerciali degli immobili ricadenti nella via Senatore Arena, via Palazzo, via Lanterna, via Fortino, via Barresi (ex Biasini) e rione Biasini. Sarà corrisposto un unico contrassegno per ciascuna unità immobiliare abitativa e, comunque per una sola autovettura di proprietà o in leasing di un componente il nucleo familiare; pass per la sosta gratuita, anche ai proprietari e agli esercenti le attività commerciali, oltre che ai residenti e agli affittuari, degli immobili ricadenti nelle aree già specificate al punto 6 della Deliberazione di Giunta comunale n. 299 del 13/06/2023 e al punto 1 della Deliberazione di Giunta comunale n. 316 del 23/06/2023 (qui i dettagli).

La delibera di Giunta del 30 giugno 2023 è disponibile a questo link.

