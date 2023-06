Isola pedonale Torre Faro: come richiedere il pass ATM

Scatta da oggi, venerdì 16 giugno, l’isola pedonale di Torre Faro: attivato il servizio per la richiesta dei pass ATM per residenti e domiciliati.

La richiesta per il rilascio dei contrassegni potrà essere inoltrata da residenti e domiciliati nell’area delimitata da via Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando. Può essere rilasciato un solo pass per una singola autovettura di proprietà o in leasing di un componente il nucleo familiare. A questo link è disponibile il modulo per il rilascio del pass.

A questo link, invece, tutte le tarrife della sosta a pagamento e del parcheggio “Torri Morandi”. L’isola pedonale di Torre Faro sarà in vigore fino al 17 settembre 2023.

