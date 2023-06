Estate a Messina, torna l’isola pedonale a Torre Faro

Anche per l’estate 2023, a Torre Faro, a nord di Messina, ci sarà l’isola pedonale: a deciderlo la Giunta Basile; «Nel periodo estivo – si legge nella delibera – Torre Faro è un villaggio soggetto a un rilevante incremento della popolazione residente e diventa meta preferita di cittadini e turisti e, conseguentemente, viene sottoposto ad un significativo incremento del traffico veicolare i cui impatti negativi (congestione veicolare, riduzione della sicurezza stradale, inquinamento acustico, atmosferico e visivo) contrastano con la salvaguardia, la valorizzazione e la sostenibilità del luogo».

Così dal 16 giugno al 17 settembre 2023 verrà istituita l’area pedonale nello spazio antistante alla Chiesa Madonna della Lettera, nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo e nel tratto della via Fortino compreso tra le vie Lanterna e Barresi. La zona dedicata ai pedoni sarà attiva tutti i giorni dalle 18:00 alle 02:00 del giorno successivo, consentendo la circolazione dei veicoli in servizio di emergenza e dei veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie.

Inoltre, dalle 08.00 alle 24.00, tutti i giorni, verranno istituite la sosta riservata ai residenti e affittuari con regolare contratto di locazione registrato, nell’area delimitata dalle vie Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando e la sosta a pagamento lungo il lato destro nel senso di circolazione della via Senatore Francesco Arena, con le seguenti tariffe:

tariffa oraria: 1,00 €

tariffa mattina/pomeriggio (dalle 08:00 alle 16:00) : 3,00 €

tariffa pomeriggio/sera (dalle 16:00 alle 24:00) : 3,00 €

tariffa giornaliera (dalle 08:00 alle 24,00) : 5,00 €

Attivo anche il parcheggio “Torri Morandi“, aperto dalle 08.00 all 24.00 tutti i giorni, che seguirà le seguenti tariffe:

tariffa oraria: 1,00 €

tariffa mattina/pomeriggio (dalle 08:00 alle 16:00): 3,00 €.

tariffa giornaliera (dalle 08:00 alle 24,00): 5,00 €

Gratuito, invece, il servizio del bus ATM della linea 38 “torri Morandi”.

A questo link la delibera.

