Opportunity Day Messina: dal 12 al 14 gennaio a Piazza Cairoli uno spazio di orientamento

Torna a Messina l’Opportunity Day dopo il successo della prima edizione. L’iniziativa si terrà dal 12 al 14 gennaio 2026, dalle 10:00 alle 17:30 a Piazza Cairoli.

Promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Messina, in collaborazione con la Città Metropolitana l’iniziativa vuole essere uno spazio concreto di orientamento, formazione e dialogo per i giovani.

Opportunity Day Messina: per un futuro consapevole

Piazza Cairoli si trasformerà per tre giorni in un vero e proprio villaggio dell’orientamento. Inoltre, il villaggio verrà animato da oltre 40 casette in legno che ospiteranno enti pubblici e privati. Non solo: aziende, università, ordini professionali e associazioni. Al centro, un grande palco accoglierà talk e interventi con speaker:

professionisti/e,

imprenditori/trici,

formatori/trici,

giovani innovatori/trici.

Questi ultimi racconteranno esperienze capaci di ispirare chi si affaccia al mondo del lavoro e della formazione.

L’iniziativa offrirà a studenti e studentesse l’opportunità di incontrare direttamente realtà produttive e formative. Inoltre, consentirà loro di ricevere informazioni e orientamento personalizzato, conoscere percorsi professionali e idee imprenditoriali e costruire nuove connessioni tra scuola, università, lavoro e territorio. Un’occasione fondamentale per valorizzare i talenti locali e promuovere un futuro fatto di scelte consapevoli, concrete e condivise.

Per partecipare all’iniziativa, compilare il modulo di adesione entro il 31 dicembre 2025 al seguente link:

https://youngme.comune.messina.it/opportunity-day/

