Olimpiadi di Problem solving, premiato il giovane messinese Antonio De Luca

L’alunno Antonio De Luca dell’Istituto Comprensivo Santa Margherita di Messina è stato premiato alle Olimpiadi di Problem Solving 2022 svoltesi il 3 giugno scorso al Campus dell’Università di Bologna a Cesena. De Luca, iscritto alla classe 2 D del Plesso di Scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci” di Ponteschiavo, si è distinto con una menzione di merito per la finale nazionale, ricevendo una targa e un omaggio utile per lo studio.

Il risultato conseguito dal giovane ragazzo (accompagnato dal genitore, dalla professoressa Chiara Oliveri e da Rosaria Giovanna Bottari) dell’istituto peloritano, è stato accolto con soddisfazione dalla dirigente scolastica dell’I.C. Santa Margherita, Fulvia Ferlito, e dall’intera comunità educante dell’IC Santa Margherita.

Che cosa sono le Olimpiadi di Problem Solving

Le Olimpiadi di Problem Solving sono delle competizioni promosse dal ministero dell’Istruzione, con lo scopo di:

stimolare la crescita delle competenze di problem solving ;

; favorire lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale ;

; promuovere la diffusione della cultura informatica come strumento di formazione nei processi educativi (metacompetenze);

come strumento di formazione nei processi educativi (metacompetenze); sottolineare l’importanza del pensiero computazionale come strategia generale per affrontare i problemi, come metodo per ottenere la soluzione e come linguaggio universale per comunicare con gli altri;

come strategia generale per affrontare i problemi, come metodo per ottenere la soluzione e come linguaggio universale per comunicare con gli altri; stimolare l’interesse a sviluppare le capacità richieste in tutte le iniziative attivate per la valorizzazione delle eccellenze;

in tutte le iniziative attivate per la valorizzazione delle eccellenze; integrare le esperienze di coding, maker e programmazione in un riferimento metodologico più ampio che ne permetta la piena valorizzazione educativa; valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole.

A sfidarsi sono studenti e studentesse della scuola primaria (classi IV e V, a squadre), della scuola secondaria di I grado (classi I, II e III, a squadre e individuale) e della scuola secondaria di II grado (solo primo biennio, a squadre e individuale). Per ogni squadra sono previsti 4 membri, possibilmente rispettando la parità di genere. Le prove consistono in esercizi da 120 minuti con 13 problemi da risolvere nelle gare a squadre e 8 in quelle individuali. Durante le prove regionali e nazionali la durata scende a 90 minuti.

