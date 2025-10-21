Nuovo ciclo di disinfestazione a Messina dal 21 ottobre al primo novembre. Il calendario

Messinaservizi Bene Comune comunica che da oggi, martedì 21 ottobre 2025, inizia un nuovo ciclo di disinfestazione a Messina. Gli interventi avverranno su tutto il territorio comunale nelle ore notturne a partire dalle ore 22:00. La programmazione interesserà progressivamente tutte le aree della città: Sud, Centro e Nord con l’obiettivo di contenere la proliferazione di insetti infestanti, in particolare la zanzara tigre.

Disinfestazione Messina: si inizia oggi

Il primo intervento, in programma oggi, martedì 21 ottobre, a partire dalle 22.00, riguarderà in Area Sud:

Altolia,

Molino,

Giampilieri,

Giampilieri Marina,

Pezzolo,

Briga Superiore,

Briga Marina.

In Area Centro, invece, le zone interessate saranno:

Gravitelli,

le Case Popolari,

via Padre Nino Trovato,

via Pietra Santa,

Valle degli Angeli,

Piazzetta Palmara,

via del Santo,

il Quadrato Ospedale Piemonte e Messina 2.

La disinfestazione il 22 e il 23 ottobre

Domani, mercoledì 22 ottobre, a partire dalle 22.00, gli operatori interverranno in Area Sud a Santo Stefano di Briga, Santa Margherita Paese e Lungomare, Ponte Schiavo, Runci, Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna e Galati Marina, mentre in Area Centro le attività si concentreranno su Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Mito, via Polveriera, Bisconte, Cataratti e Fondo Pugliatti.

Giovedì 23 ottobre, a partire dalle 22.00, la disinfestazione interesserà in Area Sud Tipoldo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Larderia Superiore e Inferiore, Mili Marina, Mili Moleti e Tremestieri. In Area Centro, invece, si opererà invece a Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli Inferiore e Superiore, Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio, via Puntale Arena, Cristo Re, via dei Carrai, via Dino e Clarenza, via Saccano, piazza Basico’, via Grattoni, via Rocca Guelfonia e limitrofe, Scoppo.

Ulteriori giornate

Venerdì 24 ottobre, dalle 22.00, sarà la volta di Santa Lucia in Area Sud e, in Area Nord, di via Duca degli Abbruzzi, via Brasile, via Principessa Mafalda, via Fulci, San Licandro, Annunziata, via Olimpia, via Umberto Fiore e Conca d’Oro.

Sabato 25 ottobre, a partire dalle 22.00, gli interventi proseguiranno in Area Sud a Zafferia, Villaggio Unrra, Pistunina e Villaggio Cep, mentre in Area Nord saranno coinvolti Torrente Trapani Alto, via Nuova Panoramica, viale Regina Elena, viale della Libertà, piazza Castronovo lato mare e lato monte, via Manzoni, via Palermo e Badiazza.

Lunedì 27 ottobre, a partire dalle 22.00, si procederà in Area Sud a Contesse, Minissale, Quadrato Gazzi e viale Gazzi, Rione Taormina e Quadrato Zir, mentre in Area Nord verranno interessate Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola e San Michele.

Martedì 28 ottobre, a partire dalle 22.00, gli interventi saranno eseguiti in Area Sud a Cumia Inferiore e Superiore, Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore, Piano Stella, Case Gescal, San Giovannello e Baglio, mentre in Area Nord si opererà nel Villaggio Giostra.

Le aree interessate per mercoledì e giovedì

Mercoledì 29 ottobre, a partire dalle 22.00, la disinfestazione interesserà in Area Sud Villaggio Aldisio, Mangialupi e Fondo Fucile. In Area Nord interesserà Ortoliuzzo, Rodia, Marmora, San Saba, Spartà e Acqualadrone.

Giovedì 30 ottobre, dalle 22.00, sarà la volta dell’Area Centro con la Circonvallazione, il Quadrato Rione Ferroviari, Provinciale, Rione Cannameli, Quartiere Lombardo, Quadrato Quartieri Nuovi della Mosella e il quadrilatero da Fontana di Nettuno a viale Giostra, mentre in Area Nord verranno interessate Salice, Gesso, Castanea delle Furie, Torrente Papardo, Sperone, Curcuraci e Faro Superiore.

Disinfestazione Messina: giornate conclusive

Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 22.00, gli interventi si concentreranno in Area Centro su Quadrato Duomo, Stazione, Università, Teatro, sul Quadrato compreso tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita, oltre al Quadrato CGIL, Orto Botanico e Tommaso Cannizzaro Alta. In Area Nord, le operazioni saranno eseguite a Ganzirri Paese, Ganzirri Giro Lago e Torre Faro.

Sabato 1 novembre, a partire dalle 22.00, si concluderà il ciclo con le attività. In Area Centro su Quadrato UPB, via Industriale, San Raineri, via Don Blasco, Quadrato San Paolino, Cortina del Porto, Villa Thalatta e via Garibaldi. In Area Nord, invece, gli interventi interesseranno Paradiso, Contemplazione, Pace (comprese le case popolari), Sant’Agata,

Granatari e Mortelle.

Si raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione potrà subire variazioni.

Per ogni aggiornamento si invita a consultare i canali ufficiali di Messinaservizi Bene Comune.

