Nuovi interventi di scerbatura a Messina: tutti i divieti di sosta dal 3 al 25 ottobre

Continuano gli interventi di scerbatura a Messina. A ottobre gli operatori della MessinaServizi Bene Comune lavoreranno lungo il viale Annunziata e nella zona Sud, a Santa Lucia sopra Contesse e a Fondo Pugliatti. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità delle due zone. Si tratta in particolare di divieti di sosta. Vediamo dove saranno esattamente e quando.

Scerbatura a Messina: divieti di sosta dal 3 al 25 ottobre 2022

Pubblichiamo di seguito i divieti di sosta disposti dal Comune di Messina per le attività di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune:

dal 3 al 7 ottobre – sul viale Annunziata, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Leonardi, dalle 20 alle 4, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati.

dal 3 al 25 ottobre – nella fascia oraria 6-14, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in alcune vie della zona sud della città a Santa Lucia sopra Contesse, sempre per attività di scerbatura.

Per quel che riguarda la zona di Fondo Pugliatti i divieti di sosta saranno attivi nella fascia oraria tra le 6.00 e le 16.00 e riguarderanno:

dal 3 al 4 ottobre – Via Marecchia – Via Platani – Via Tavignano – Via Tirso – Via Dirillo – Via Bufalini da Via Tirso a Via del Proto (tutto ambo i lati);

dal 5 al 6 ottobre – Quadrilatero Via Giorgio Spiro Pietruccio ambo i lati – Via arte della stampa ambo i lati, via del santo – Via Vincenzo D'Amico – comprese vie Interne (tutte ambo i lati);

dal 10 all'11 ottobre – Quadrilatero Via del Proto – Via del Santo – Via arte della stampa – Via Giorgio Spiro Pietrucclo – comprese vie lnterene (tutte ambo i lati);

dal 12 al 13 ottobre – Quadrilatero Via Vincenzo D'Amico – Via del Santo – Via Piemonte – Via Matarozzl – comprese vie interne (tutte ambo i lati).

