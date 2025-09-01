Novità per alcune linee dell’Atm Messina dal 1° settembre: cosa cambia

Arrivano delle novità in casa Atm Messina che riguardano variazioni ad alcune linee del servizio di trasporto pubblico. Dal 1° settembre saranno infatti introdotte modifiche alla Linea 17, alla Linea 20 e alla Linea 20 bis. L’obiettivo è quello di rendere sempre più efficiente e capillare il servizio.

Novità Atm Messina: le modifiche della linea 17, 20 e 20 bis

La Linea 17 (Città Nuova-Stazione centrale) avrà un nuovo percorso: suddetta linea, che parte da Città Nuova e poi si immette sul viale Regina Margherita, non transiterà più dal torrente Boccetta, ma proseguirà sul viale Principe Umberto, per poi immettersi sulla via Tommaso Cannizzaro e raggiungere la Stazione Centrale.

Il precedente percorso verrà mantenuto esclusivamente per la corsa delle ore 07.18. La modifica, attuata dall’Azienda Trasporti, rafforzerà il servizio nel tratto che va dal torrente Trapani al viale Principe Umberto, ad oggi servito solo dalla Linea 21 (Circonvallazione), rispetto alla quale la Linea 17 garantirà un collegamento più rapido verso la Stazione centrale, considerato che non effettua il giro da viale Italia e viale Europa. La variazione comporterà anche una maggiore copertura del servizio di trasporto pubblico locale tra la via Tommaso Cannizzaro alta e la Stazione centrale, tratto attualmente coperto solo dalle linee 16 e 16 bis. Altra novità importante riguarda la frequenza della Linea 17, che sarà ridotta a 40 minuti rispetto ai 70 minuti attuali.

La Linea 20 avrà una rimodulazione degli orari e un aumento delle corse (da 10 a 12).

La Linea 20 bis non passerà più dal viale Giostra, sia in andata che al ritorno. Transiterà dal viale Boccetta per proseguire poi fino a San Licandro e via Pietro Nenni.

