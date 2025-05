“Notte del Libro e delle Biblioteche”: a Messina si valorizza la cultura del libro

Il Comune di Messina, insieme all’Assessorato alla Cultura, ha aderito alla Notte del Libro e delle Biblioteche che si terrà il 16 maggio. Si tratta di un’iniziativa che coinvolge biblioteche e librerie con apertura straordinarie in orario serale.

L’evento prevede un calendario ricco di eventi dedicati alla promozione della lettura e alla valorizzazione della cultura del libro.

Alla conferenza stampa di presentazione di questa mattina hanno preso parte i referenti delle biblioteche, librerie e associazioni che hanno aderito all’iniziativa.

Notte del Libro: un pezzetto di storia di Messina

L’assessore Enzo Caruso ha dichiarato «Il libro è un piacere che va riscoperto. Fare rete consente di offrirsi al territorio. Non solo: quest’ultimo sta crescendo nella consapevolezza dell’essere uniti e mettersi in vetrina per le cose belle che abbiamo. Il territorio di Messina ha una storia ma la storia è anche quello che costruiamo giorno per giorno. Con questi eventi scriviamo un pezzetto di storia della nostra città».

La dott.ssa Quartarane ha poi illustrato il programma della Notte del Libro e delle Biblioteche di Messina. «Siamo giunti alla seconda edizione per valorizzare i luoghi tradizionalmente dedicati al libro e alla cultura come le librerie e le biblioteche. Le biblioteche sono presidi di democrazia e il cittadino potrà fruire dei luoghi e dei servizi gratuitamente» – ha spiegato.

Il programma è realizzato insieme al Patto per la Lettura che mira a creare obiettivi comuni in città. Le biblioteche aderenti alla Notte del Libro fanno parte del Patto per la Lettura. In questa seconda edizione ci sono due “new entry”: la biblioteca della Città Metropolitana Giovanni Pascoli e la Biblioteca di Giurisprudenza. Gli eventi sono di vario genere e comprendono mostre, visite guidate, laboratori di scrittura, presentazioni di libri e letture per bambini.

Difendere le librerie e le biblioteche di Messina

La direttrice della biblioteca regionale di Messina, dott.ssa Tommasa Siragusa ha posto l’attenzione sulla realtà che riguarda la biblioteca che, al momento, è destinata a chiudere, augurandosi si possa fare qualcosa al più presto per evitare una simile fine.

«Per me la lettura è elemento di formazione e salvifico, occasione di rinascita. Abbiamo sempre onorato queste manifestazioni e continueremo a farlo» – ha affermato.

La dott.ssa Siragusa ha poi illustrato i quattro eventi organizzati con un focus sulle figure di Luigi Rizzo e Salvatore Todaro. Il 23 maggio, invece, ci sarà un momento dedicato al giornalista Giuseppe Carrisi.

I referenti delle biblioteche e delle librerie aderenti che erano presenti alla conferenza stampa di presentazione della Notte del Libro e delle Biblioteche di Messina hanno fatto presente l’esigenza di tutelare queste realtà in città. La biblioteca regionale e le librerie rappresentano la cultura e le radici di Messina e bisogna difendere questi presidi.

Notte del Libro Messina: il programma

Biblioteca provinciale dei PP. Cappuccini (18:30 – 22:30)

Ore 18:30-19-30 (Sezione Bibliolandia) – Fame di storie. Letture di albi illustrati a cura delle volontarie Nati per Leggere – Messina. L’evento è per bambini/e dai 4-5 anni su prenotazione a bibliocapme@virgilio.it;

– Fame di storie. Letture di albi illustrati a cura delle volontarie Nati per Leggere – Messina. L’evento è per bambini/e dai 4-5 anni su prenotazione a ore 19:30-22:30 (Sala Lettura) – Mostra di libri antichi e rari Le letture dei Frati Cappuccini organizzata in occasione del 30° anniversario dell’attuale sede della biblioteca. Le visite guidate saranno ai seguenti orari: 19:30, 20:30; 21:30.

Biblioteca regionale universitario “G. Longo” (apertura ore 17:30/22:30)

Ore 17:30 (Salone eventi) – Inaugurazione mostra espositiva iconografico/bibliografica e convengo a seguire “Messina e il suo eroe: il comandante Salvatore Todaro” in collaborazione con l’associazione Ardimentosa;

– Inaugurazione mostra espositiva iconografico/bibliografica e convengo a seguire “Messina e il suo eroe: il comandante Salvatore Todaro” in collaborazione con l’associazione Ardimentosa; ore 20:00-22:00 – Visite guidate alla scoperta dei servizi, e del fondo antico, moderno e dei periodici della Biblioteca.

Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” (18:30-22:30)

Ore 19:00/20:00 (Seziona Fata Morgana, 2 piano) – Il Reuccio fatto a mano. Fiabe Italiane di Calvino a cura della Compagnia Anatolè. Letture di Valeria Alessi e musiche di Maria Chiara Millimaggi. Evento per bambini di 6-10 anni su prenotazione a biblioteca.cannizzaro@comune.it;

– Il Reuccio fatto a mano. Fiabe Italiane di Calvino a cura della Compagnia Anatolè. Letture di Valeria Alessi e musiche di Maria Chiara Millimaggi. Evento per bambini di 6-10 anni su prenotazione a biblioteca.cannizzaro@comune.it; ore 19:15/20:30 (Sala G. Molonia) – Il cerchio delle parole. Laboratorio di letture e riscritura a cura della cooperativa Lunaria. Evento per giovani e adulti su prenotazione a biblioteca.cannizzaro@comune.it;

– Il cerchio delle parole. Laboratorio di letture e riscritura a cura della cooperativa Lunaria. Evento per giovani e adulti su prenotazione a biblioteca.cannizzaro@comune.it; ore 18:30/22:30 (Sala Lettura) – Quello che resta. Mostra fotografica di Federica Carrozza Front office – Scambialibro e video promozionale su SBR Messina a cura della Sovrintendenza BB.CC.AA. di Messina;

– Quello che resta. Mostra fotografica di Federica Carrozza Front office – Scambialibro e video promozionale su SBR Messina a cura della Sovrintendenza BB.CC.AA. di Messina; visite guidate Sala immersiva, Gamm e Museo Vara e Giganti ore 19:00; 20:00; 21:00/22.

Le “new entry” della Notte del Libro di Messina

Bibilioteca di Giurisprudenza (ore 18:30 – 20:30)

Ore 18:30-20:30 – Incontro con Gutemberg: dall’invenzione della stampa agli e-book;

– Incontro con Gutemberg: dall’invenzione della stampa agli e-book; le visite guidate saranno a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo per scoprire alcuni esemplari del fondo antico della Biblioteca di Giurisprudenza. Le visite si svolgeranno alle 18:30 e 19:30.

Biblioteca della Città Metropolitana “Giovanni Pascoli” (18:00-20:00) Corso Cavour p. terra

Ore 18:00-20:00 – Alla Sala lettura ci sarà la presentazione del libro di Giuseppe Ruggeri “Luna Segreta”. Il relatore sarà l’Avv. Alfonso Polto, presidente del Circolo della Borsa di Messina. L’evento è su prenotazione chiamando i numeri 0907761.330/081.

Il programma delle librerie

Libreria Bonanzinga (apertura 16:30 – 21:30)

Alle ore 19:00 ci sarà il firmacopie del libro “Inganni e verità”, ed. Algra.

Colapesce, libri, gusti e idee (apertura 18:00 – 01:30)

Ore 21:00 – Book Rave. Performance artistica FUTURI di Taimo e letture ad alta voce a cura di Leonardo Mercadante.

Mondadori Bookstore (apertura 16:30 – 22:30)

Ore 18:00 – presentazione del romanzo di Maria Francolino “Le verità di Marta” (CSA 2025);

– presentazione del romanzo di Maria Francolino “Le verità di Marta” (CSA 2025); ore 20:00 – ApeReading. Letture ad alta voce per celebrare Boccaccio, Carducci, Pasolini e Calvino a cura dell’Ass. Terremoti di Carta.

Libreria Doralice (apertura fino alle 22:30)

Letture a luci Basse, consigli di lettura per serate lente e tranquille.

La libreria Feltrinelli rimarrà aperta fino alle 22:30

