Nicola Arena sul podio di Scirubetta – Festival del Gelato Artigianale con la sua Gianduia Capo Peloro

Nicola Arena, figlio d’arte del maestro gelatiere Giuseppe, si è posizionato sul podio di Scirubetta – Festival del Gelato Artigianale, classificandosi 2˚tra 34 maestri gelatieri. Arena si è, anche, guadagnato un posto nella power list dei migliori 30 talenti della gelateria under 30 del 2025.

Nicola Arena sale sul podio di Scirubetta 2025

Il messinese Nicola Arena, classe 2002, è salito sul podio di Scirubetta 2025, il Festival del Gelato Artigianale, svoltosi dal 13 al 16 settembre a Reggio Calabria. Arena si è distinto per il suo gelato artigianale alla gianduia variegato con cioccolato bianco e granella di cialda, denominato “La mia Gianduia Capo Peloro”. Inoltre, il giovane ha già ottenuto una nomination, da parte della redazione di DolceSalato, nella power list dei migliori 30 talenti della gelateria under 30 del 2025. Quest’iniziativa ha l’obiettivo di supportare e valorizzare il talento artigianale e imprenditoriale, scegliendo 30 figure all’interno di alcuni cluster tematici. L’unico siciliano presente all’interno di questa lista è proprio il messinese Nicola Arena.

La passione ereditata dal padre e gli obiettivi futuri

«Questo riconoscimento rappresenta per me un traguardo importante e, allo stesso tempo, l’inizio di un cammino – ha affermato Nicola Arena – che sogno da sempre. Voglio dedicare questo momento alla mia famiglia ed a mio padre, che con il suo esempio, il suo impegno, la sua dedizione mi ha insegnato il valore del lavoro, della passione e del credere in sé stessi. Un grazie sincero all’organizzazione di Scirubetta per l’opportunità, l’accoglienza e la cura, e a tutti i professionisti incontrati durante il festival. Questo è solo il primo passo: il meglio deve ancora venire» – ha concluso.

La storia di Nicola Arena tra passato, presente e futuro

Il giovane pastry chef e gelatiere ha deciso di seguire la strada del padre Giuseppe e, in seguito agli studi all’alberghiero, ha proseguito la sua formazione lavorando in alcuni ristoranti di fine dining, tra cui il Signum a Salina, 1 stella Michelin. Una volta conclusi gli studi, Nicola Arena ha fatto esperienza di pasticcere sulle navi da crociera, passando da Commis Pastry a Chef de Partie Pastry. Ora, è parte attiva della gelateria di famiglia a Ganzirri, affiancando il papà nel laboratorio.

Nicola Arena ha un futuro tutto da scrivere e una strada che già è caratterizza da questi primi importanti successi. La sua idea di gelateria e pasticceria è quella di innovare, valorizzando i prodotti del territorio, secondo l’insegnamento del padre, il quale ha commentato: «la sensazione che si prova a vedere il proprio figlio premiato dalla giuria di esperti di un evento sul gelato così importante è fortissima, perché senti di essere riuscito a trasmettere la passione di famiglia. La storia della gelateria Arena continua, Nicola rappresenta la quarta generazione e la soddisfazione è grande».

