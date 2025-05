Modifiche ai treni regionali per lavori alla stazione di Messina Centrale: cosa cambia e quando

La Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) programma dei lavori per la manutenzione del Ponte Zaera. La zona interessata ai lavori riguarda la stazione di Messina Centrale. I lavori si svolgeranno dal 14 al 20 maggio e dal 6 al 9 giugno.

I lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Fiume Zaera prevedono lo smontaggio delle vecchie travate e il riposizionamento delle nuove. Inoltre, ci saranno anche interventi per l’adeguamento sismico delle sottostrutture.

Cosa prevedono i lavori alla stazione di Messina Centrale

Per i lavori alla stazione si prevedono diverse fasi. In queste fasi saranno impiegati 40 lavoratori di RFI e di imprese appaltatrici, per un investimento di circa 2 milioni di euro.

Nella prima fase dei lavori, per consentire l’operatività dei cantieri, ci saranno dei cambiamenti. Alcuni treni della linea Messina-Palermo, fra Messina e Giampilieri e sulla relazione Messina-Catania Aeroporto Fontanarossa subiranno variazioni d’orario e cancellazioni.

Per garantire la continuità del servizio, Regionale ha istituito corse con bus, già disponibili su tutti i canali di acquisto di Trenitalia.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

