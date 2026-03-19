Milazzo Film Festival dal 22 al 28 marzo: Rocco Papaleo ospite d’eccezione

I direttori artistici della dodicesima edizione del Milazzo Film Festival Caterina Taricano e Mario Sesti hanno svelato l’ultimo artista che salirà sul palco del teatro Trifiletti. Si tratta di Rocco Papaleo. L’attore, che dopo gli esordi teatrali divenuto noto per aver preso parte a diverse pellicole di Leonardo Pieraccioni, sarà ospite dell’ultima serata della kermesse mamertina in programma dal 25 al 28 marzo.

Rocco Papaleo al Milazzo Film Festival

Tutti prestigiosi gli artisti che animeranno le quattro serate. Da Ficarra e Picone a Marco Risi e Giampaolo Letta. Poi Monica Guerritore, il cui film “Anna” aprirà le anteprime del Festival, e Laura Morante, ma anche Alberto Palmiero e Gaia Nugnes.

Rocco Papaleo ha confessato: «è raro avere la possibilità di approfondire con cura le ragioni e la natura del nostro mestiere di attori e naturalmente sono orgoglioso che dopo grandi professionisti come Sergio Rubini e Fabrizio Bentivoglio, Lino Banfi e Vanessa Scalera, tra gli altri, i direttori del festival abbiano deciso di invitare anche me al Teatro Trifiletti per premiarmi. Il nostro mestiere ha bisogno anche di riconoscimenti autorevoli». Rocco Papaleo subito dopo la premiazione sarà anche al The Screen Cinemas Milazzo per salutare gli spettatori del suo film Il bene comune, in proiezione in quei giorni.

Le parole dei direttori artistici

I due direttori artistici hanno sottolineato: «il programma e la scelta degli ospiti dell’edizione di Attorstudio – Milazzo Film Festival di quest’anno riflettono bene la nostra idea di un cinema in cui gli attori incarnano la ricchezza, l’intelligenza emotiva e l’infinita gamma di sfumature che fanno capo soprattutto al linguaggio della recitazione. Ficarra e Picone e Rocco Papaleo sono noti per la loro verve comica ma hanno saputo rendere memorabili prestazioni anche con autori drammatici».

Hanno inoltre aggiunto: «Monica Guerritore ha dietro di sé una carriera inimitabile sul palcoscenico ma ha esordito come regista con un ritratto personale di una delle più grandi attrici cinematografiche di sempre, Anna Magnani, con “Anna”, Laura Morante ha lavorato con grandi autori, da Bertolucci ad Amelio a Moretti, ma come regista ha firmato, con “Assolo” una commedia di comicità musicale ed elegante (e come scrittrice ha pubblicato una raccolta di racconti che saranno protagonisti di una performance teatrale che esordirà proprio a Milazzo). In questo panorama gli attori sembrano essere i soggetti di maggiore innovazione e versatilità, generosità e sorpresa».

Ingresso gratuito al Milazzo Film Festival

Al Milazzo Festival saranno presenti anche Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, sceneggiatori di Gomorra, che riceveranno il premio “Media and Culture” e Laura Formenti premiata per il miglior podcast “Il racconto della voce”. Ma anche l’atleta paralimpico Andrea De Vincenzi e Giuseppe Gibilisco, campione mondiale di salto con l’asta e bronzo olimpico. Due momenti di sport all’interno del Festival organizzati in collaborazione con l’assessore alla Sport del Comune di Milazzo Antonio Nicosia e il Movimento Sportivi Milazzesi presieduto da Gianluca Venuti. L’ingresso alle serate del Festival è gratuito, fino ad esaurimento posti.

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