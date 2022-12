MessinAttiva torna in spiaggia per la raccolta dei rifiuti: l’appuntamento

I volontari di MessinAttiva non si fermano neanche sotto le feste natalizie; è organizzata per oggi, martedì 27 dicembre, infatti, la raccolta dei rifiuti a Capo Peloro. «Negli anni passati, – scrivono i volontari sui social – abbiamo trovato personaggi del presepe, cartelle della tombola e carte da gioco. Cosa ci sarà questa volta sotto il nostro albero?». Per scoprirlo basta armarsi di guanti e sacchetti per i rifiuti.

L’ultima raccolta rifiuti, da parte di MessinAttiva, è stata realizzata il 18 dicembre sul viale Italia. «Sapevamo della situazione – avevano detto i volontari –, ma non pensavamo fosse così grave! Abbiamo raccolto tantissima spazzatura, i residenti ci hanno assolutamente notati, alcuni di loro si occupano della pulizia delle viette ma non riescono a coprire l’intera zona. E se ognuno di noi si prendesse cura del proprio quartiere?». L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini, l’appuntamento è dalle 15.00 alle 17.00.

A questo link per maggiori informazioni.

