MessinAttiva pulisce viale Italia: «Non pensavamo fosse così grave la situazione»

I volontari di MessinAttiva hanno pulito viale Italia. La zona è stata sgomberata ieri, domenica 18 dicembre, dai rifiuti che ne avevano invaso i marciapiedi. A partecipare non solo i membri di MessinAttiva, ma anche i semplici cittadini che, presi i guanti e i sacchi necessari, hanno risposto alla chiamata dei volontari impegnati in una missione prima di tutto civica in questa città.

«Oggi – scrivono su Facebook i volontari di MessinAttiva – ci siamo occupati del Viale Italia, sapevamo della situazione ma non pensavamo fosse così grave! Abbiamo raccolto tantissima spazzatura, i residenti ci hanno assolutamente notati – alcuni di loro si occupano della pulizia delle viette ma non riescono a coprire l’intera zona. E se ognuno di noi si prendesse cura del proprio quartiere? Ringraziamo il Giro d’Italia di Plogging per averci coinvolti in questa iniziativa! Stay tuned per il prossimo evento».

MessinAttiva ha inoltre partecipato quest’anno al primo Giro d’Italia di Plogging, una nuova disciplina, che coniuga lo sport con la salvaguardia dell’ambiente, in cui si corre mentre si raccolgono rifiuti. Il 31 luglio scorso a Messina si è tenuta la prima gara per adulti sulla spiaggia di Torre Faro, in un percorso lungo 16 km.

