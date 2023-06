Messina tra le mete turistiche di luglio 2023, Basile: «Risultato mai raggiunto prima». La classifica

Messina tra le città italiane più ricercate in cui andare in vacanza a luglio 2023: a certificarlo è l’analisi svolta dal motore di ricerca dedicato al turismo Jetcost, che stila una classifica di 40 mete. Soddisfatto del risultato, il sindaco Federico Basile: «Un risultato mai raggiunto dalla nostra città».

Jetcost è un metamotore di ricerca turistica, utilizzato per individuare voli, hotel e altri servizi. Analizzando le ricerche riguardanti gli alloggi fatte sulla propria piattaforma dagli utenti e riferite al mese di luglio, ha stilato una classifica di 40 mete turistiche italiane: al 32esimo posto c’è la città di Messina, mentre al 29esimo si piazza Taormina. Non solo. Dai dati, emerge come la Sicilia sia la regione più gettonata con ben sette città, seguita dall’Emilia-Romagna con cinque e da Lazio, Campania e Puglia con quattro.

A commentare questo risultato, il sindaco di Messina, Federico Basile, che fa riferimento ai tanti eventi in programma quest’estate nella città dello Stretto: «Messina – evidenzia – non è mai stata contemplata nel corso degli anni né ha figurato in simili indagini di mete turistiche. Questa posizione occupata, tengo a sottolineare al di là della classifica, rappresenta per questa Amministrazione motivo di grande orgoglio ed evidenzia e premia il lavoro svolto e quello in itinere per lo sviluppo delle attività turistiche, nell’ambito del progetto VISIT-ME, che vanno di pari passo a tutte quelle azioni svolte per migliorare i servizi essenziali per la città attraverso una programmazione strategica e l’impegno incessante per garantire una buona immagine turistica perché Messina sia veramente una Città a vocazione turistica».

«Il principale punto di forza – aggiunge – riconducibile alla ricchezza naturale di fattori attrattivi si è arricchito dal lancio del piano promozionale e di comunicazione Messina Città della Musica e degli Eventi per promuovere il brand Messina e nel solco della continuità stiamo proseguendo a programmare azioni e iniziative al fine di veicolare un’immagine straordinaria di positività delle bellezze del nostro territorio».

«I recentissimi flussi positivi – conclude – generati dagli eventi musicali, dalla presenza di RdS in città e ai prossimi appuntamenti nella riqualificata arena di Capo Peloro, al successo del Tezenis Summer Festival, e ancora Messina Street Fish ai quali si aggiungono i concerti di big della musica italiana, gli eventi sportivi di caratura internazionale vedi la tappa messinese 2023 del Volleyball World Beach Pro Tour e tanto altro ancora in programma per questa estate e non solo, premiano il nostro impegno di restituire alla Città quel ruolo di baricentro del Mediterraneo sotto il profilo socio-economico e di offrire ai cittadini e ai turisti una Messina viva. Con l’orgoglio di Primo cittadino e l’orgoglio di messinese sono soddisfatto di vedere Messina, anteposta a mete gettonate come Sorrento, Ischia, Alassio e Vieste per citarne soltanto alcune».

Messina meta turistica? La classifica di Jetcost

La classifica stilata da Jetcost delle città italiane più ricercate per luglio 2023 premia 40 mete, 7 delle quali sono siciliane:

Roma (Lazio) Milano (Lombardia) Jesolo (Veneto) Gallipoli (Puglia) Capri (Campania) Lampedusa (Sicilia) Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia) Reggio Emilia (Emilia-Romagna) Riccione (Emilia-Romagna) San Vito lo Capo (Sicilia) Alghero (Sardegna) Napoli (Campania) Bari (Puglia) Rimini (Emilia-Romagna) Favignana (Sicilia) Lucca (Toscana) Ponza (Lazio) Firenze (Toscana) Bologna (Emilia-Romagna) Catania (Sicilia) Gaeta (Lazio) San Teodoro (Sardegna) Tropea (Calabria) Olbia (Sardegna) Palermo (Sicilia) Cesenatico (Emilia-Romagna) Isola del Giglio (Toscana) Genova (Liguria) Taormina (Sicilia) Senigallia (Marche) Porto Cesareo (Puglia) Messina (Sicilia) Caorle (Veneto) Livigno (Lombardia) Sorrento (Campania) Ischia (Campania) Alassio (Liguria) Sperlonga (Lazio) Vieste (Puglia) San Benedetto del Tronto (Marche)

