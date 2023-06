Messina Street Fish 2023: a Capo Peloro 35mila visitatori. Ecco i vincitori del festival

Grande successo per il Messina Street Fish 2023 che ha portato a Capo Peloro ben 35mila visitatori a inaugurare la nuova arena dell’ex Sea Flight. Tra carne e pesce, dolce e salato, sono stati proclamati i vincitori assoluti di questa edizione, i piatti più amati dai messinesi. Vediamo quali sono (e alcune menzioni speciali).

Si è chiuso domenica 25 giugno il Messina Street Fish 2023, lo spin off del Messina Street Food Fest, che ha animato l’arena riqualificata di Capo Peloro (area ex Sea Flight) con una quattro giorni a base di cibo da strada, musica live e dj set. A certificarne il successo, i numeri: 35mila visitatori in quattro giorni. Soddisfatto l’ideatore del format e amministratore di Eventivamente, Alberto Palella: «È stata una festa dei messinesi che avevano voglia di stare insieme in un luogo ritrovato rimasto chiuso per circa trent’anni e ridotto a discarica confermato dai numeri delle presenze. Questo certifica la qualità della nostra proposta e ripaga il tanto lavoro di questi mesi». La location, ha aggiunto «è favolosa, l’evento può crescere ancora solo con una forte sinergia per trovare soluzioni sempre più efficaci sul piano dei parcheggi e dei trasporti così da rendere completamente autonomi i cittadini dall’uso delle auto».

La classifica dei cibi più amati del Messina Street Fish 2023: i vincitori

Sul podio del Messina Street Fish 2023 tre grandi classici delle cucina dello Stretto:

al primo posto si classifica il panino con le braciole di pesce spada di “Pan D’Oro”; al secondo il pitone della “Pitoneria Portella”; al terzo il panino con la caponata di spada di “Sfizi fritti… E poi”.

Premi speciali per:

“ U Paninaru ” che ha portato all’arena di Capo Peloro il “Tuppo di mare”, una brioche dolce con gamberoni, stracciatella, zeste di limone e lattuga;

” che ha portato all’arena di Capo Peloro il “Tuppo di mare”, una brioche dolce con gamberoni, stracciatella, zeste di limone e lattuga; “ Celiakì ”, per l’impegno verso chi soffre di celiachia. Ha portato allo Street Fish di Capo Peloro un mini menù totalmente gluten free;

”, per l’impegno verso chi soffre di celiachia. Ha portato allo Street Fish di Capo Peloro un mini menù totalmente gluten free; le “Farine” con la sua pizza Margherita a portafoglio, che da anni si caratterizza per la serietà professionale.

Sul palco a premiare, insieme ad Alberto Palella, l’assessore agli Spettacoli e Grandi eventi, Massimo Finocchiaro, anche lui soddisfatto della riuscita del Messina Street Fish 2023 e dell’inaugurazione dell’arena di Capo Peloro: «Siamo riusciti a riconsegnare alla città quest’area grazie alla determinazione del precedente sindaco Cateno De Luca e al lavoro del suo esecutivo, che hanno consentito l’abbattimento di un rudere industriale che insisteva in quest’area da decenni. Uno spazio quindi restituito alla fruizione della cittadinanza e dei turisti, all’interno del quale, grazie alla voglia di fare ed all’intuizione del sindaco Federico Basile, oggi abbiamo avuto l’opportunità di pianificare e programmare diverse attività. Il “Messina Street Fish” è stato il primo evento organizzato nello spazio riqualificato di Capo Peloro, grazie al lavoro di Palella e del suo team, di fronte ad uno scenario, come ricorda il “National Geographic”, che è la spiaggia (per paesaggio) più bella d’Italia. Il nostro patrimonio è questo e noi lavoriamo per rivalutarlo sempre più proponendo manifestazioni che siano gradite ai messinesi, al grande pubblico e ai turisti che scelgono Messina».

