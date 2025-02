Messina. Torna il Premio “Maria Celeste Celi”: al via la quarta edizione

“L’amore salverà il mondo. Le parole che fanno bene al cuore”: questo è il tema della quarta edizione del Premio Internazionale di Poesia, Narrativa e Arti “Maria Celeste Celi” presentato al Comune di Messina.

Il Premio nasce in ricordo della poetessa e benefattrice messinese che fondò nel 1957 la Casa Famiglia per donne e bambini in stato di disagio socio economico o vittime di violenza. La Casa Famiglia opera ancora oggi nella sede del C.I.R.S. di Messina. Il concorso ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni all’arte e di valorizzare gli artisti contemporanei, creando occasioni di incontro e scambio culturale.

Il tema nasce dall’esigenza di rinforzare le parti di noi e del mondo positive, riaccendere la speranza nel cambiamento con la manifestazione di sentimenti positivi.

Maria Celeste Celi e l’amore che vince sempre

La presidente del Cirs Maria Celeste Celi, ringraziando per la collaborazione e il patrocinio il Comune di Messina ha commentato: «nella nostra casa famiglia c’è un’equipe di professionisti. L’ingrediente fondamentale da usare come metodo è l’amore. Senza amore non c’è guarigione, non c’è reinserimento sociale. Il concorso nasce anche dall’obiettivo di combattere la violenza in ogni sua forma».

Il progetto, infatti, vuole prevenire la violenza in ogni sua forma, in particolare quella di genere, con l’approfondimento e la consapevolezza di emozioni, sentimenti e azioni positive. «C’è tanta violenza al giorno d’oggi ma l’amore è più forte e vincerà; torneranno di modo la gentilezza e la compassione» – ha concluso.

Con questo concorso, i giovani diventano protagonisiti di un messaggio importante con parole che fanno bene al cuore. «Spesso ci concentriamo su ciò che non va e non su quello che c’è anche di bello in questo mondo. Maria Celeste Celi ha fatto propri i concetti di amore e gentilezza. È bello dare l’opportunità di fare sentire i giovani protagonisti di un messaggio di amore» – ha dichiarato l’assessora Liana Cannata.

La vita donata di Maria Celeste Celi

Anche l’assessora Alessandra Calafiore ha sottolineato l’importanza di temi come questi affidati alle giovani generazioni. Ha affermato: «come Amministrazione abbiamo condiviso subito questa iniziativa perché c’è bisogno di contaminazioni di sentimenti positivi. Iniziative come questa, per i giovani, sono fondamentali e formative. Maria Celeste Celi è stata la massima espressione del lavorare per gli altri e per donarsi. L’amore è il sentimento che prevale: il messaggio deve essere diffuso ed esteso ai cittadini».

Alla conferenza di presentazione della quarta edizione del Premio Internazionale di Poesia e Arti “Maria Celeste Celi”, presente anche la preside del Verona Trento. Quest’anno, il Cirs ha instaurato una partnership con l’IIS Verona Trento, che esporrà nel foyer del Palacultura gli oggetti realizzati nell’ambito del progetto “GenerArti”, progetto di sensibilizzazione sulla violenza di genere.

Nonostante l’impostazione tecnologico-professionale dell’istituto e la massiccia presenza maschile di iscritti, è fondamentale ritenere professionisti completamente formati solo con un adeguato lavoro sulla loro intelligenza emotiva. «Bisogna formare uomini e donne portatori sani di una capacità affettiva degna di questo mondo» – ha affermato la preside.

Come partecipare al concorso

Il concorso è aperto sia ai professionisti che agli studenti universitari e di scuole d’istruzione secondaria di primo e secondo grado. Il suo momento conclusivo è previsto per il 28 marzo 2025 a partire dalle 10:00 al Palacultura Antonello.

Il Programma della giornata è diviso in due sessioni. La mattina, a partire dalle 10:00 nell’Auditorium del Palacultura gli speech di Mirco Cazzato, fondatore del movimento anti bullismo “Mabasta”. Seguirà lo speech del musicista e direttore d’orchestra Giuseppe Lo Presti, fondatore dell’Orchestra FIlarmonica di Giostra e dell’Orchestra Salesiana, e del presidente della Consulta regionale studentesca Giacomo Lupò. Il pomeriggio, a partire dalle 15:30, si svolgerà la premiazione del concorso.

Il Premio Maria Celeste Celi è aperto a poeti, scrittori, pittori, artisti ed agli studenti di scuole e università e si articola nelle sezioni:

poesia,

narrativa,

pittura,

fotografia,

grafica,

social.

Il tema, per gli studenti, potrà essere sviluppato con qualsiasi modalità: frasi, filmati, disegni, progetti di classe che dimostrano cos’è l’amore e come si manifesta quello sano. I lavori dei partecipanti verranno valutati da una giuria di esperti del mondo dell’arte, della poesia, della scrittura e della cultura.

Il bando scade il 15 marzo 2025.

Per partecipare al concorso basterà inviare il proprio elaborato all’indirizzo mail premiomariacelesteceli@gmail.com. Per chi vuole partecipare alla sezione “Social”, non sarà necessario mandare la mail. Basterà pubblicare un post scritto o in formato foto/video che rispecchi il tema del concorso taggando per Instagram @cirs.messina, per Facebook @Cirs Casa Famiglia Messina e per Tik Tok @cirscasafamiglia.

Il concorso è indetto dal Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, con il patrocinio di:

Comune di Messina,

Università degli Studi di Messina,

con la collaborazione degli Assessorati all’Istruzione e alle Politiche Sociale e dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

(6)