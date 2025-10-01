Messina Street Food Fest 2025: tutto pronto per il viaggio con “destinazione… gusto”

Il Messina Street Food Fest è pronto a tornare per una settima edizione che promette di far vivere un indimenticabile viaggio nel gusto. L’appuntamento è a Piazza Cairoli dal 16 al 19 ottobre, come ormai da tradizione. Il cuore della città di Messina si straformerà, ancora una volta, nel food village che accoglierà 51 specialità, salate e dolci, selezionate con estrema cura. L’obiettivo è offrire, a tutti coloro che decideranno di prendere parte all’evento, un itinerario ricco di sapori da scoprire.

«Il Messina Street Food Fest è un’idea nata sette anni fa e che non solo si è concretizzata ma rappresenta oggi un’occasione importante per fare comunità e riscoprire il senso di identità della nostra città» ha affermato il sindaco Federico Basile ieri sera, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi nella splendida location di Villa Ida.

«Il Messina Street Food Fest – ha commentato Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente – promuove il cibo di strada di qualità, ma è anche un attrattore per promuovere le tradizioni e il patrimonio culturale messinese, divenendo un’incisiva azione di marketing territoriale. Anche quest’anno il menù in piazza è ricchissimo, per tutti i gusti e tutte le tasche ma c’è anche tanto intrattenimento nello spazio sostenuto dal Comune di Messina, con attrazioni davvero strabilianti per adulti e bambini. Come sempre il nostro format è un evento a 360 gradi, in cui il protagonista è il cibo, ma racchiude tante sfumature di divertimento con gli eventi collaterali, sempre gratuiti e aperti a tutti».

L’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, ha evidenziato la complessità di organizzare ogni anno un evento di tale portata: «Si lavora su più fronti e ci sono settori tecnici e molti uffici comunali impegnati. Il nostro obiettivo è rendere più fruibile possibile a tutti la partecipazione al Messina Street Food Fest. Per tali ragioni abbiamo pensato a un’area dedicata ai più piccoli, in modo da far vivere al meglio e sotto tutti gli aspetti le quattro giornate a piazza Cairoli. Ci sarà, inoltre, il grande palco al centro della piazza per i momenti di spettacolo».

E proprio parlando di spettacoli, nella quattro giorni dedicata al cibo di strada sarà possibile ammirare la compagnia dei Joculares, che si esibirà in performances uniche, che mixano giocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea. Come nelle scorse edizioni, non mancherà la musica con dj set e live band.

Messina Street Food Fest 2025: cosa mangeremo

Grandi classici e tante new entry. Le specialità proposte per il Messina Street Food Fest 2025 sono state accuratamente selezionate tra le centinaia di proposte arrivate. Dal 16 al 19 ottobre sarà possibile gustare, ad esempio, le sfogliatelle napoletane, vincitrici della passata edizione, i cannoli di Piana degli Albanesi, gli arrosticini abruzzesi e altri “best seller” dello street food. Tra le nuove proposte, invece, spiccano l’hamburger di seppia, il panino “UFO”, lo Skibidi Boppy e il panino col pesce stocco gourmet. In totale saranno 51 le casette degli operatori, con altrettante specialità, di cui 11 nuove, con street fooder provenienti dalla Sicilia e dal resto d’Italia: quest’anno anche dal Piemonte.

Tre casette che saranno presenti a Piazza Cairoli ospiteranno altrettanti operatori del food provenienti da Reggio Calabria. «Si continua a concretizzare quel “ponte del gusto” che avevamo annunciato lo scorso anno e che è diventato realtà con il grande successo del nostro format a Reggio Calabria, lo scorso aprile» ha sottolineato Palella.

Anche quest’anno sarà presente una postazione Gluten Free per consentire anche alle persone celiache o intolleranti al glutine di vivere a pieno l’esperienza.

Gli show cooking del Messina Street Food Fest 2025

Che Messina Street Food Fest sarebbe senza gli show cooking? «Oltre al Food village, gli show cooking, rappresentano uno strumento interessante per valorizzare gli chef e i maestri gelatieri – ha spiegato ancora Alberto Palella – ma soprattutto ci consentono di esaltare e divulgare le eccellenze della nostra filiera agroalimentare». A presentarli sarà la giornalista Valeria Zingale, con professionalità e il suo sorriso contagioso.

Grandi chef stellati e non si alterneranno ai fornelli nella tendostruttura allestita per l’occasione come un vero e proprio ristorante. Quest’anno i piatti realizzati da 11 chef saranno abbinati ad aziende vinicole diverse e accompagnati dalle specialità di nove maestri gelatieri. Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: La Croce Rossa Italiana, il C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, la Mensa di Sant’Antonio e ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus.

Inoltre, durante la serata di giovedì 16 ottobre, alle ore 19, sarà premiato il vincitore di MessinTavola di quest’anno, il programma che va in onda su Rtp. Sempre il vincitore, poi, cucinerà con lo chef di Gran Mirci, Enrico Lombardo, durante uno show cookig.

L’area show cooking sarà gestita grazie alla sinergia con l’IIS Antonello e con i suoi studenti, che si occuperanno del servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, con il coordinamento di Gran Mirci.

Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina ha affermato: «Il Messina Street Food Fest è una manifestazione che investe in maniera trasversale tutti i settori economici: è il modo migliore per presentare le nostre capacità e le nostre eccellenze anche in altri ambiti e, soprattutto, è l’elemento che ci offre l’opportunità di legare, in maniera complementare, tutto ciò che crea valore».

Gli orari del Messina Street Food Fest 2025

Il food village di Piazza Cairoli sarà aperto ufficialmente a partire dalle ore 18:00 di giovedì 16 ottobre, quando è previsto il consueto taglio del nastro. Le casette del gusto saranno aperte nei giorni a seguire sia a pranzo che a cena, con i seguenti orari:

giovedì 16 ottobre dalle 18.00 all’1.00,

venerdì 17 ottobre dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00

sabato 18 ottobre dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00

domenica 19 ottobre orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

Il Messina Street Food Fest è una manifestazione promossa ed organizzata da Eventivamente, in partnership con il Comune di Messina e Confesercenti Messina. Il Messina Street Food Fest 2025 è patrocinato da: Città Metropolitana di Messina, Comune di Messina, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di commercio di Messina, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral città metropolitana di Messina, Amam, Atm, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.

(21)