Messina Street Food Fest 2025: tutte le specialità da gustare dal 16 al 19 ottobre

Ci siamo: sta per iniziare la settima edizione del Messina Street Food Fest. Dal 16 al 19 ottobre, a Piazza Cairoli, apriranno le 51 casette del gusto, pronte ad accompagnarci in un itinerario ricco di profumi, sapori ed emozioni. Il viaggio nel gusto che ci promette il Messina Street Food Fest presenta diverse proposte: dai piatti salati di carne e di pesce ai dolci, dalle proposte vegetariane a quelle gluten free, con ben 11 nuove specialità.

Ma cosa sarà possibile mangiare al Messina Street Food Fest 2025? Vediamo nel dettaglio tutte e 51 le specialità presenti al food village che sta prendendo forma nel cuore della città dello Stretto.

Cosa si mangia al Messina Street Food Fest 2025

Le specialità che si potranno gustare al Messina Street Food Fest 2025 sono:

1. Arancino oro nero “Nebrodi” – “Sanremo” – Emiro

2. Pane, panelle e crocchè – A Vucciria

3. “Principe dello Stretto”, panino con le braciole di pesce spada – A Cumacca

4. Pizza fritta – Basilicò

5. Cono con bombette e panino con bombette – Hostaria di Puglia

6. Arrosticini abruzzesi – Bracevia

7. Burritos di black angus – Prodotti tipici Campanella

8. Chicken burger – Hamburghissimo house

9. Crepes dolci “nutella” – “Dubai chocolate” – Pasticceria Salvà

10. Panino con braciole di gamberone – Gamber-one

11. Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi – Il vecchio carro

12. Cannolo artigianale di Piana degli Albanesi – L’artigiano del cannolo

13. Mezze maniche alla carbonara – Dar romano street food

14. Pane cunzatu – Il Sambuco

15. Pani ca’ meusa – DOS – di origine siciliana

16. Cacio a cavallo: cacio impiccato & polpetta di cavallo – U paninaru

17. Panino con le braciole messinesi – Fratelli Raffa

18. Pata-twister – Lemonbar

19. Pitone fritto “tradizionale” e “speck e patate” – Pitoneria Portella

20. Pizza margherita a portafoglio – Farine

21. Smash burger – Hammucca

22. “Soffice siciliano” schiacciatella con salsiccia e cipolla caramellata – Che bella pinsa”ta

23. Wrap con pesce spada al bergamotto – Peterland

24. Sfincione bianco baaria – Antico forno Valenti

25. Gelato artigianale – Pasticceria Principe Panebianco

26. Panino ca’ sosizza – The barbecue by Ieni

27. Panino con polpo grigliato – Tom street lab 2.4

28. Fancy meatballs – Vecchio borgo

29. La puccia stracciamortazza – Sicirella

30. Cuoppo di polpo fritto – Off-Vicolo 33

31. “Sfogliatella napoletana” … la riccia, la frolla – Gran caffè Rione Sanità

32. Corn dog & patatine – ZR Srl

33. Arancino: ragù-pecorino romano-‘nduja – L’arancino dello Stretto by L’ancora

34. Churros – Punta Piana

35. Panino con totano fritto – Totano house by Simone Ceraolo

36. “Ufo picanha” (polpette di picanha, hashbrown, mayo alla chimichurry – Terzo Posto

37. American batatas – Panificio Italpane

38. Tuma fritta & crocchette – Via Lanterna

39. Cannolo gelato scomposto – Gelateria Giuseppe Arena

40. Ice cream Dubai chocolate – Piazza Cairoli Astoria

41. Polpette della nonna – Fertile

42. “Signor papalino”: stoccafisso gourmet – Signor Stocco & Papalia

43. Tacos – Revolucion Messico

44. Skibidi boppy – La Matta

45. Black burger di seppia – Oxtrica

46. Panino con pulled pork – La Matta 2.0

47. Crocco pig – Sbraciamo le mani

48. Le clave degli antenati – Apeat & Antenati

49. Cuoppo di pesce fritto – Celiaki’

50. Saltimbocca – Celiaki’

51. Smash burger di pesce spada – Benito Chiofalo 1970.

L’evento prenderà ufficialmente il via alle ore 18:00 di giovedì 16 ottobre, con il tradizionale taglio del nastro. Da quel momento il treno del gusto partirà verso la sua destinazione: il gusto. Nello specifico, sarà possibile prendere parte al Messina Street Food Fest nei seguenti giorni ed orari:

Giovedì 16: dalle 18:00 alle 01:00.

Venerdì 17: dalle 11:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 01:00.

Sabato 18: dalle 11:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 01:00.

Domenica 19 dalle 11:00 alle 01:00.

