Messina Street Food Fest 2025: tutte le specialità da gustare dal 16 al 19 ottobre

Ci siamo: sta per iniziare la settima edizione del Messina Street Food Fest. Dal 16 al 19 ottobre, a Piazza Cairoli, apriranno le 51 casette del gusto, pronte ad accompagnarci in un itinerario ricco di profumi, sapori ed emozioni. Il viaggio nel gusto che ci promette il Messina Street Food Fest presenta diverse proposte: dai piatti salati di carne e di pesce ai dolci, dalle proposte vegetariane a quelle gluten free, con ben 11 nuove specialità.
Ma cosa sarà possibile mangiare al Messina Street Food Fest 2025? Vediamo nel dettaglio tutte e 51 le specialità presenti al food village che sta prendendo forma nel cuore della città dello Stretto.
Cosa si mangia al Messina Street Food Fest 2025
Le specialità che si potranno gustare al Messina Street Food Fest 2025 sono:
1. Arancino oro nero “Nebrodi” – “Sanremo” – Emiro
2. Pane, panelle e crocchè – A Vucciria
3. “Principe dello Stretto”, panino con le braciole di pesce spada – A Cumacca
4. Pizza fritta – Basilicò
5. Cono con bombette e panino con bombette – Hostaria di Puglia
6. Arrosticini abruzzesi – Bracevia
7. Burritos di black angus – Prodotti tipici Campanella
8. Chicken burger – Hamburghissimo house
9. Crepes dolci “nutella” – “Dubai chocolate” – Pasticceria Salvà
10. Panino con braciole di gamberone – Gamber-one
11. Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi – Il vecchio carro
12. Cannolo artigianale di Piana degli Albanesi – L’artigiano del cannolo
13. Mezze maniche alla carbonara – Dar romano street food
14. Pane cunzatu – Il Sambuco
15. Pani ca’ meusa – DOS – di origine siciliana
16. Cacio a cavallo: cacio impiccato & polpetta di cavallo – U paninaru
17. Panino con le braciole messinesi – Fratelli Raffa
18. Pata-twister – Lemonbar
19. Pitone fritto “tradizionale” e “speck e patate” – Pitoneria Portella
20. Pizza margherita a portafoglio – Farine
21. Smash burger – Hammucca
22. “Soffice siciliano” schiacciatella con salsiccia e cipolla caramellata – Che bella pinsa”ta
23. Wrap con pesce spada al bergamotto – Peterland
24. Sfincione bianco baaria – Antico forno Valenti
25. Gelato artigianale – Pasticceria Principe Panebianco
26. Panino ca’ sosizza – The barbecue by Ieni
27. Panino con polpo grigliato – Tom street lab 2.4
28. Fancy meatballs – Vecchio borgo
29. La puccia stracciamortazza – Sicirella
30. Cuoppo di polpo fritto – Off-Vicolo 33
31. “Sfogliatella napoletana” … la riccia, la frolla – Gran caffè Rione Sanità
32. Corn dog & patatine – ZR Srl
33. Arancino: ragù-pecorino romano-‘nduja – L’arancino dello Stretto by L’ancora
34. Churros – Punta Piana
35. Panino con totano fritto – Totano house by Simone Ceraolo
36. “Ufo picanha” (polpette di picanha, hashbrown, mayo alla chimichurry – Terzo Posto
37. American batatas – Panificio Italpane
38. Tuma fritta & crocchette – Via Lanterna
39. Cannolo gelato scomposto – Gelateria Giuseppe Arena
40. Ice cream Dubai chocolate – Piazza Cairoli Astoria
41. Polpette della nonna – Fertile
42. “Signor papalino”: stoccafisso gourmet – Signor Stocco & Papalia
43. Tacos – Revolucion Messico
44. Skibidi boppy – La Matta
45. Black burger di seppia – Oxtrica
46. Panino con pulled pork – La Matta 2.0
47. Crocco pig – Sbraciamo le mani
48. Le clave degli antenati – Apeat & Antenati
49. Cuoppo di pesce fritto – Celiaki’
50. Saltimbocca – Celiaki’
51. Smash burger di pesce spada – Benito Chiofalo 1970.
L’evento prenderà ufficialmente il via alle ore 18:00 di giovedì 16 ottobre, con il tradizionale taglio del nastro. Da quel momento il treno del gusto partirà verso la sua destinazione: il gusto. Nello specifico, sarà possibile prendere parte al Messina Street Food Fest nei seguenti giorni ed orari:
Giovedì 16: dalle 18:00 alle 01:00.
Venerdì 17: dalle 11:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 01:00.
Sabato 18: dalle 11:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 01:00.
Domenica 19 dalle 11:00 alle 01:00.
(20)