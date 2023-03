Messina, riapre h24 il parcheggio del Mercato Zaera: le tariffe

Ad annunciarlo è l’ATM: riapre da oggi, mercoledì 15 marzo, il parcheggio Mercato Zaera, che sarà fruibile h24. Contestualmente, per alleviare i disagi causati dai lavori in via Catania, l’area di sosta interrata di Villa Dante (Zaera Sud) sarà gratis così come, quando aprirà, il posteggio San Cosimo. Vediamo i dettagli.

Chiuso a seguito di un atto vandalico – il secondo nel giro di poche settimane – il parcheggio Mercato Zaera riapre oggi e sarà accessibile h24. In particolare, dal lunedì al sabato l’ingresso sarà con disco orario dalle ore 7.00 alle ore 13.30, mentre dalle ore 15.30 alle ore 20.30 la tariffa è di 1,00 euro l’ora. L’area, ricordiamo, era stata chiusa il 3 marzo a causa del furto degli estintori.

Contestualmente, come anticipato qualche giorno fa, per alleviare i disagi causati dai lavori in corso in via Catania per il nuovo parcheggio di interscambio, l’area di sosta interrata Zaera Sud (Villa Dante), già aperta h24, sarà fruibile gratis fino alla fine degli interventi. In via di completamento, infine, il parcheggio San Cosimo che, non appena terminato, sarà gratuito, almeno temporaneamente.

Si tratta di iniziative pensate per rispondere alle rimostranze dei cittadini a causa del traffico generato in queste settimane dai lavori per la realizzazione dei nuovi parcheggi di interscambio. Il tema sarà comunque affrontato questa sera, a partire dalle 18.30, in Consiglio Comunale. Su richiesta di un nutrito gruppo di consiglieri, infatti, è stata convocata una seduta straordinaria con all’ordine del giorno lo “Stato dell’arte su parcheggi di interscambio e problematiche al traffico veicolare e pedonale”,

