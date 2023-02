Messina. Parcheggi di interscambio e traffico in città, Oteri: «Si posticipino i lavori»

Troppo traffico soprattutto nei pressi delle scuole con i lavori dei parcheggi di interscambio che stanno interessando le strade di Messina; alcuni consiglieri comunali dell’opposizione chiedono, su iniziativa del consigliere di Forza Italia, Cosimo Oteri, una Seduta Straordinaria di Consiglio alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore Salvatore Mondello. L’obiettivo? Discutere della problematica e valutare la possibilità di posticipare i lavori, almeno per alcune delle aree di sosta, alla fine dell’anno scolastico.

I cantieri attualmente aperti e quelli che vedranno la luce nelle prossime settimane per la realizzazione dei parcheggi di interscambio lungo tutto il territorio comunale di Messina stanno generando non poche polemiche e preoccupazioni per le ricadute che stanno avendo, o avranno, sulla viabilità. Uno dei nodi più difficili da sciogliere è ancora una volta quello di via Catania e viale Europa. A breve, infatti, dovrebbero partire i lavori per il parcheggio a raso di Villa Dante.

A spiegarci la richiesta di un Consiglio Comunale straordinario è il consigliere di Forza Italia, Cosimo Oteri, promotore dell’iniziativa: «A causa dei continui lavori in città per la realizzazione di parcheggi di natura di interscambio nasce un problema di viabilità, così come un problema di sicurezza – chiarisce. La zona in questione, dove già insistono le aree di sosta Zaera Sud e Zaera Nord, vede la presenza di tre scuole, la “Pirandello”, la “Enzo Drago” e la “Principe di Piemonte”, ma anche il Mercato Vascone e naturalmente il Cimitero Monumentale. Si rischia di creare un vero e proprio imbuto».

Obiettivo del Consiglio Comunale richiesto dai consiglieri, specifica Oteri: «È quello di capire se è possibile, quantomeno, posticipare questi lavori alla fine della scuola». In sostanza, ciò che chiedono è un passo indietro, o comunque una modifica al programma dei lavori: «Si è trovata una soluzione a Sant’Agata per la pista ciclabile. Noi chiediamo che il Sindaco venga a far ragionare Mondello. Anche qui, i consigli ci sono stati, ma lui ha chiuso ad ogni possibilità».

La problematica, sottolinea il consigliere Cosimo Oteri, non riguarda però solo la zona di Villa Dante. Dubbi sull’effettiva utilità o sull’opportunità di realizzare nuovi parcheggi di interscambio, quindi a pagamento, sono sorte anche in altre zone, a cominciare dalla Palmara, per continuare con Bordonaro.

A firmare la richiesta del Consiglio Comunale straordinario dedicato al tema “Stato dell’ arte su parcheggi di interscambio e problematiche al traffico veicolare e pedonale” anche i consiglieri Federica Vaccarino, Giandomenico La Fauci e Dario Ugo Zante (Ora Sicilia), Giovanni Caruso (De Domenico Sindaco), Libero Gioveni, Pasquale Currò e Dario Carbone (Fratelli d’Italia), Rosaria D’Arrigo e Mirko Cantello (gruppo misto).

