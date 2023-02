Pista ciclabile Sant’Agata: stop (temporaneo) ai lavori, cambia il progetto. Ecco come 

Modifica in corso d’opera per il progetto della pista ciclabile nel tratto Sant’Agata/Principe. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha accolto le richieste di commercianti e residenti e comunicato loro la propria decisione in una riunione svoltasi questa mattina. Vediamo cosa cambia.

Troppi disagi, via i parcheggi, con l’avvio dei lavori per il prolungamento della pista ciclabile della zona nord di Messina, nel tratto Principe del villaggio di Sant’Agata, sono partite anche le polemiche e le richieste alla giunta Basile di un passo indietro. Dopo alcune riunioni, oggi il Primo Cittadino ha incontrato residenti e commercianti in una Sala Giunta piena. Il verdetto è stato a favore dei richiedenti. I lavori si sono temporaneamente fermati e sarà prevista una variazione al progetto.

Cosa cambia? A spiegarlo è il sindaco di Messina, Federico Basile: «Il progetto continua – ha chiarito –, ma si creerà un percorso misto ciclopedonale. Useremo le risorse per i sottoservizi e vedremo di capire, in base alle autorizzazioni, se è possibile creare una pedonalizzaIone nella parte demaniale. Dobbiamo fare una variazione in corso d’opera». Come si procederà, quindi? «Oggi – ha spiegato – attiverò in la procedura amministrativa per dare mandato al Dirigente. Veniamo incontro alle esigenze legittime dei cittadini. Si tratta di una programmazione che veniva da lontano, abbiamo compreso che forse oggi è meglio così. È chiaro che ascoltare tutti serve».

Quindi, in sostanza, si torna allo stato dell’arte, più o meno. I parcheggi rimarranno, il marciapiede sarà ripristinato nella sua dimensione attuale e diventerà un percorso misto ciclopedonale. Soddisfatto il consigliere della VI Municipalità, Giovanni Donato: «Nel corso dei lavori sono stati trovati tubi vecchi e altre criticità, quindi si lavorerà anche su quello. I commercianti – ha aggiunto – possono adesso trarre un sospiro di sollievo».

Nel giro di pochi giorni i lavori dovrebbero quindi ripartire, dopodiché si valuterà l’ipotesi di pedonalizzare l’area demaniale, quella che affaccia sul mare, ma si dovranno attendere i pareri e le eventuali autorizzazioni.

