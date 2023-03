Messina, lavori in via Catania: temporaneamente gratuiti i parcheggi Zaera Sud e San Cosimo

Proseguono i lavori per il parcheggio di interscambio “via Catania”, antistante al Cimitero Monumentale di Messina, che stanno generando non poche polemiche e disagi. Per andare incontro alle necessità dei cittadini, la Giunta Basile ha disposto la gratuità del vicino parcheggio interrato “Zaera Sud” e del “San Cosimo”, che sarà ultimato nei prossimi giorni.

Mentre si attende la seduta straordinaria di Consiglio Comunale richiesta da alcuni consiglieri – e programmata per mercoledì 15 marzo alle 18.30 – per discutere delle criticità legate alla realizzazione dei nuovi parcheggi di interscambio, la Giunta capitanata dal sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto alcuni correttivi, temporanei, con l’obiettivo di alleviare i disagi dei residenti.

Con la delibera n. 147 del 10 marzo 2023, l’Amministrazione ha quindi disposto che: visti i lavori in corso per la realizzazione del parcheggio urbano di interscambio “Via Catania”, antistante il Gran Camposanto, la già esistente area di sosta “Zaera Sud” (Villa Dante) e il parcheggio “San Cosimo” (di prossima apertura) saranno temporaneamente gratuiti. L’obiettivo, oltre alla riduzione dei disagi, è quello di incentivare l’uso dei due posteggi da parte dei cittadini.

La delibera è disponibile a questo link.

