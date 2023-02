Messina. Atti vandalici al parcheggio del Mercato Zaera. Campagna: «Installeremo le telecamere» – VIDEO

Il parcheggio del Mercato Zaera di Messina chiuso per qualche giorno a causa degli atti vandalici denunciati nelle scorse ore e, quando riaprirà, sarà fruibile solo in orario diurno, almeno finché non sarà installato un impianto di videosorveglianza. A spiegare cos’è successo e commentare l’accaduto, il presidente dell’Azienda per il Trasporto Pubblico locale, Giuseppe Campagna.

Cos’è successo? Nella giornata di ieri l’ATM Messina Spa ha annunciato la chiusura del parcheggio del Mercato Zaera, a partire dalle 20.30 del 14 febbraio, a causa di un atto vandalico. In poche parole, persone al momento non identificate hanno svuotato gli estintori all’interno della struttura, rendendola sostanzialmente inutilizzabile, a causa delle polveri finite sul pavimento, e privandola di questi importanti presidi di sicurezza. Già dalla mattina di oggi, mercoledì 15 febbraio, gli addetti ai lavori si sono attivati per rimettere in sicurezza l’area di sosta e consentirne la riapertura nel più breve tempo possibile. Fortemente amareggiato il presidente di ATM, Giuseppe Campagna, che commenta l’accaduto: «Avevamo lasciato il parcheggio aperto anche di notte – sottolinea – per andare incontro ai residenti. Ma qualcuno ha un concetto della civiltà che evidentemente non è quello corretto».

Adesso, quindi, non resta che attendere la fine dei lavori per la riapertura diurna del parcheggio del Mercato Zaera e, successivamente, l’installazione delle telecamere di sicurezza.

