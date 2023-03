Messina, nuovo atto vandalico al parcheggio Mercato Zaera: chiuso da stasera

Nuovo atto vandalico al Parcheggio Mercato Zaera, che sarà chiuso a partire dalla serata di oggi, venerdì 3 marzo, per ragioni di sicurezza. A comunicarlo è l’ATM, che spiega cos’è successo.

A meno di un mese di distanza, il Parcheggio Mercato Zaera chiude a causa in un nuovo atto vandalico. Nella giornata del 14 febbraio, ricordiamo, all’interno della struttura ignoti avevano azionato gli estintori, svuotandoli nell’area di sosta. L’Azienda aveva quindi deciso di chiudere per poter ripulire l’area e ripristinare le misure di sicurezza. Questa volta, qualcuno ha rubato gli estintori, lasciando l’area di sosta sprovvista e rendendo quindi necessaria una nuova chiusura.

Già a seguito del primo episodio, il presidente di ATM, Giuseppe Campagna, aveva annunciato l’intenzione di installare un sistema di telecamere per la videosorveglianza. «Nel parcheggio – scrivono oggi dall’Azienda per il Trasporto Pubblico Locale di Messina –, già vandalizzato nelle scorse settimane, è in corso di installazione il sistema di videosorveglianza per garantire un servizio migliore agli utenti e prevenire nuovi danneggiamenti».

Intanto, il Parcheggio Mercato Zaera resterà chiuso fino al completo ripristino del sistema di sicurezza antincendio.

