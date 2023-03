Messina, Postamat guasto e disservizi a Santa Margherita: «Va sostituito»

Guasti frequenti per il Postamat dell’ufficio postale di Contrada Runci, a Santa Margherita, e conseguenti disagi per gli utenti, costretti spesso a recarsi fuori zona per effettuare le operazioni di cui hanno bisogno. A segnalarlo è Antonio Auditore, che chiede la sostituzione dell’apparecchiatura.

Spesso non funziona, e anche quando funziona è lento e si blocca di frequente. Insomma, il Postamat dell’ufficio di Contrada Runci di Poste Italiane, nel villaggio di Santa Margherita, è ormai obsoleto e genera più disagi che servizi. Per questa ragione, Antonio Auditore ha inoltrato una segnalazione alla Direzione Provinciale delle Poste di Messina, per chiederne la sostituzione.

Lo spiega in una nota: «Dal Villaggio di Santa Margherita C.da Runci – scrive Auditore – ci viene segnalato un disservizio del Bancomat ubicato presso il locale Ufficio Postale che spesso rimane inutilizzabile per diversi giorni arrecando un notevole disagio ai residenti che non potendo effettuare operazioni di prelievo devono recarsi fuori zona. Si precisa inoltre che tale Bancomat anche quando funzionante crea problemi per la lentezza delle operazioni e perché salta spesso il collegamento mostrando sul display “Sportello temporaneamente fuori funzione”. È stata inviata una segnalazione alla Direzione Provinciale delle Poste di Messina per provvedere alla sostituzione, come già fatto presso altre succursali della città, dell’apparecchiatura ormai obsoleta al fine di non creare ulteriori disagi agli utenti».

