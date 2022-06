Messina, oggi apre la prima carreggiata di viadotto Ritiro: l’orario e lo stato dei lavori

Ci siamo (quasi): oggi, lunedì 27 giugno 2022, apre la prima carreggiata di viadotto Ritiro, quella che porta da Messina in direzione Palermo. I lavori, in ogni caso, non sono ancora finiti e proseguiranno, per quel che riguarda la campata lato monte e il nuovo bypass fino all’autunno. Vediamo l’orario esatto e a che punto sono gli interventi.

Lo ha comunicato nei giorni scorsi Autostrade Siciliane: alle ore 11.00 di oggi, lunedì 27 giugno 2022, apre la carreggiata lato valle di viadotto Ritiro che consentirà agli automobilisti di spostarsi da Messina verso Villafranca. I lavori sul tratto dell’autostrada A20 Messina-Palermo, ricordiamo, sono iniziati a marzo del 2020 e si concluderanno, in teoria, nell’autunno 2022. La carreggiata che apre oggi andrà a sostituire definitivamente i 950 metri della vecchia struttura.

Cosa cambia (e cosa no) a partire da oggi, quindi? Dalle 11.00 la nuova carreggiata di viadotto Ritiro accoglierà su una sola corsia i mezzi che viaggiano da Messina in direzione Palermo, mentre le attività di tecnici e operai si potranno concentrare adesso contemporaneamente sulla realizzazione della campata lato monte e del nuovo bypass. Realizzato in cemento armato nei pressi della galleria Baglio (la penultima prima dell’uscita obbligatoria dello svincolo di Giostra), il bypass permetterà lo scambio del traffico da monte a mare riducendo il doppio senso di circolazione da undici a soli tre chilometri.

