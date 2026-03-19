Messina Music Contest: il 20 marzo appuntamento con la musica al Palacultura

Il “Messina Music contest” torna anche quest’anno. L’attesissimo appuntamento con la musica è in programma il 20 marzo al Palacultura con una competizione musicale dedicata ai giovani talenti e aperta alle varie tipologie di musicista. Ospite d’eccezione Pierdavide Carone, arrivato quinto a Sanremo 2012 insieme a Lucio Dalla.

Messina music contest: al via la competizione musicale

Dopo il successo delle scorse edizioni torna al Palacultura il “Messina music contest”, organizzato dall’associazione giovanile “Crescendo”, presieduta da Luca Famà. L’evento è patrocinato dal Comune di Messina, in collaborazione con Radio Taormina e UniVersoMe, con il supporto logistico de “I Parenti” e “Il cortile segreto” che hanno ospitato “L’aspettando il Messina Music Contest”.

L’evento si terrà giorno 20 marzo 2026 alle 21:00, la competizione musicale è aperta a varie tipologie di musicisti quali: cantanti solisti,

cantanti di gruppo,

strumentisti solisti,

ensemble musicali,

band e cori.

In palio ci saranno 1500 euro erogati in servizi di carattere musicale (produzione e crescita artistica del musicista vincitore). Verranno inoltre attribuiti i premi per la miglior padronanza tecnica, la miglior interpretazione, il premio ”radio Taormina” al migliore inedito e il premio “Crescendo” al miglior estro creativo.

Pierdavide Carone ospite speciale

Dopo l’esibizione degli artisti verranno assegnati delle votazioni dalla giuria. Non mancherà la partecipazione del pubblico che potrà esprimere la sua preferenza sugli artisti in gara con un peso del 30%. Finito il conteggio dei voti verrà stipulata una classifica di cui i primi tre artisti passeranno a una fase finale in cui si esibiranno nuovamente.

Qui verranno riassegnate le votazioni da parte della giuria e del pubblico. Quest’ultimo avrà un peso del 40% a differenza della votazione precedente. Infine verrà proclamato il vincitore. Ad arricchire l’edizione di quest’anno ci sarà come ospite speciale Pierdavide Carone, celebre cantautore italiano noto anche per aver cantato insieme a Lucio Dalla nella sua ultima apparizione sanremese. Direttore artistico del Messina music contest 2026 è Emanuele Collufio, vicepresidente dell’associazione “Crescendo” (organizzatrice del contest), cantante lirico e componente del “Coro lirico siciliano” diplomato al Conservatorio di musica di Messina “Arcangelo Corelli”.

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