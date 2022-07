Messina, è morto Pino Currò fondatore dell’Associazione “Il Volo”

È scomparso Pino Currò, fondatore dell’Associazione “Il Volo” e Presidente del tavolo tecnico, al Comune di Messina, sull’autismo. Diverse le manifestazioni di cordoglio da parte della comunità messinese. Tra le altre anche quella del presidente uscente del Consiglio Comunale Claudio Cardile.

«La città di Messina perde oggi Pino Currò. Dopo una lunga malattia si è spento uno degli uomini messinesi più attivi a tutela dei diritti dei disabili e in particolare dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. Come Presidente del Consiglio Comunale di Messina – continua Cardile – sento il dovere di ricordare Pino Currò, che in questi anni ha giornalmente pungolato il Civico Consesso affinché ci si occupasse, con la giusta attenzione, delle problematiche dei soggetti affetti da autismo. In ordine di tempo, una delle ultime cose su cui Pino aveva lavorato tanto è stata la richiesta di realizzare un centro diurno nella città di Messina.

Decine di riunioni con le Commissioni consiliari, con l’Amministrazione e con l’ASP e finalmente sembrerebbe che si stia muovendo qualcosa per l’effettiva realizzazione di un centro diurno all’Istituto Marino di Mortelle gestito dall’ASP. Mi farò promotore – conclude Cardile – dell’intitolazione di questo nuovo centro diurno a Pino Currò come giusto riconoscimento per le sue battaglie. Grazie Pino».

(Foto di Tg Messina)

