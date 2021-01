Messina, lavori di riqualificazione del verde in centro città: le modifiche viarie

Dopo gli interventi di riqualificazione del verde urbano in via Catania, a Messina proseguono i lavori per dare nuova vita al verde pubblico. Stavolta tocca al centro città, in via Tommaso Cannizzaro e sul viale della Libertà vigeranno, infatti, dal 28 gennaio, i divieti di sosta.

Le limitazioni viarie si rendono necessarie per consentire l’esecuzione di interventi di potatura e contenimento delle alberature cittadine.

Lavori e viabilità a Messina

La riqualificazione del verde urbano è stata predisposta dall’assessore all’Arredo Urbano, Massimiliano Minutoli, e prevede limitazioni viarie, dal 28 gennaio al 10 febbraio, in alcuni tratti di via Tommaso Cannizzaro e sul viale della Libertà.

I lavori riguarderanno:

entrambi i lati di via Tommaso Cannizzaro , nel tratto compreso tra via Sacro Cuore e viale Principe Umberto ;

, nel tratto compreso ; su entrambi i lati della carreggiata ovest di viale della Libertà, tra il Museo regionale e viale Giostra.

In questi tratti di strada, saranno istituite le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di sosta dalle 06.00 alle 17.30 per singoli tratti di intervento giornaliero;

dalle per singoli tratti di intervento giornaliero; interdizione del transito pedonale sul marciapiede in zone delimitate dalla segnaletica stradale che sarà posizionata appositamente.

Verrà inoltre istituito il senso unico alternato di circolazione (regolamentato con movieri o con impianti semaforici provvisori e con la collocazione di idonea segnaletica stradale) in quelle strade a doppio senso di circolazione in cui a causa dei lavori non è possibile mantenere il contemporaneo doppio senso di circolazione. Gli interventi saranno effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13 -14.15.

(In foto, gli interventi di potatura del 2019)

