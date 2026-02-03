Messina: la Piscina Esterna Cappuccini riapre al pubblico

Nell’ambito del progetto WAY – Welfare Activity for Young, che pone al centro la rigenerazione degli spazi pubblici come strumento di coesione e partecipazione attraverso lo sport, ieri lunedì 2 febbraio ha aperto al pubblico Piscina Esterna Cappuccini di Messina.

Il ripristino dell’impianto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e dalla Messina Social City, che hanno investito risorse ed energie per restituire alla città uno spazio vivo, sicuro e accessibile, dedicato allo sport e alla socialità. La riapertura della Piscina Cappuccini rappresenta un passaggio significativo all’interno del percorso WAY. Quest’ultimo vuole favorire la partecipazione attiva della comunità e la fruizione degli spazi urbani come luoghi di benessere, inclusione e crescita collettiva.

Piscina Cappuccini di Messina: inclusione sportiva

L’impianto sarà inoltre interessato da un progetto di efficientamento energetico. Ne migliorerà sostenibilità, funzionalità e qualità dei servizi offerti. Nei prossimi giorni sarà attivata la procedura per consentire alle associazioni e società sportive di richiedere l’utilizzo degli spazi acqua per le attività sportive. I cittadini potranno accedere alla piscina attraverso fasce dedicate al nuoto libero, ampliando così le opportunità di accesso allo sport per tutta la cittadinanza.

La riapertura della Piscina Esterna Cappuccini si inserisce in una visione più ampia di welfare di comunità, dove lo sport diventa strumento di inclusione sociale, benessere e crescita collettiva e gli spazi rigenerati tornano a essere patrimonio condiviso della città, rafforzando il legame tra sport, spazi pubblici e qualità della vita dei cittadini.

