Messina, la Fondazione ITS Albatros celebra la Dieta Mediterranea con pasta e fagioli

Alla Fondazione ITS Albatros di Messina si celebra la prima edizione della Giornata Regionale della Dieta Mediterranea istituita per sostenere uno stile di vita sostenibile, il rispetto della terra, l’espressione della convivenza di culture diverse, ma anche per promuovere la coltivazione e il consumo dei legumi, costruendo in tal senso un sistema alimentare più sostenibile.

“L’ITS Albatros si è subito attivato – dichiara il presidente della Fondazione, la prof. Antonella Sidoti (in foto) –, accogliendo l’invito di Francesco Cancellieri, per organizzare questa giornata speciale, dedicandola ai giovani in formazione. Stiamo investendo nella direzione giusta, educando le nuove generazioni al valore del cibo e in particolare dei Legumi Siciliani, all’interno del paradigma della Dieta Mediterranea, che coniuga gusto e salute, economia e sviluppo sostenibile».

La giornata prevede un laboratorio curato dall’Associazione “Legumi Siciliani” APS; un seminario dell’Associazione AssoCEA Messina APS in collaborazione con Nodo InFEA (Città Metropolitana di Messina), diretto da Giuseppe Cacciola, e Slow Food Sicilia nell’ambito del Progetto Futuri Cittadini Responsabili 2.0, che trasmetterà informazioni utili sui legumi: botaniche, salutistiche, ambientali, culturali, sociali. Infine una degustazione di “Pasta e Fagioli…con l’Olio“, curata da Katia Zanghì, docente di cucina salutistica della Fondazione Albatros e componente dell’Associazione Italiana Cuochi.

L’appuntamento è in programma martedì 21 marzo 2023, nell’Auditorium “Paolo Bitto” della Fondazione ITS Albatros, sul viale Giostra 2, dalle 10.00 alle 12.00.

