Messina. Inaugurato a Villa Dante il Villaggio della Salute Komen dal Gruppo Caronte & Tourist

Caronte & Tourist ha inaugurato il Villaggio della Salute Komen a Messina con il taglio del nastro avvenuto questa mattina a Villa Dante. Da oggi iniziano gli screening gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno rivolti a donne fragili.

Il Villaggio della Salute rimarrà a Villa Dante da oggi, 14 ottobre, a giovedì 16. Sarà aperto al pubblico fino alle ore 16:00, mentre mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre sarà accessibile dalle 9:30 alle 16:00.

Con questa collaborazione, Messina entra a far parte delle quattordici tappe nazionali dei Villaggi della Salute della Carovana Komen. I Camper Komen Italia, tra cui uno acquistato proprio grazie al contributo del Gruppo C&T nel 2023, ospiteranno esami gratuiti di diagnosi precoce. A bordo, gli specialisti si dedicheranno alle donne in condizioni di disagio socio-economico e a quelle in fasce d’età non ancora coperte dai programmi ordinari di screening pubblico.

Il Villaggio della Salute Komen a Messina

Le tre giornate prevedono momenti di informazione sanitaria, talk con specialisti, incontri formativi sulla prevenzione ed eventi sportivi dedicati alla sensibilizzazione.

L’attenzione sarà tutta rivolta al tema del benessere, fisico, psicologico e sociale delle donne. A tal proposito, sarà incluso uno stand informativo sul tema critico della violenza di genere. Su questo tema, Caronte & Tourist è da anni attivamente impegnata. Infatti, saranno presenti i volontari del centro antiviolenza Evaluna e del Centro rivolto a uomini autori di violenza (CAUV). Ogni donna sottoposta a screening avrà offerta una bevanda biologica Tomarchio, marchio che sostiene l’iniziativa.

L’evento fa parte dell’Ottobre Rosa – Mese Internazionale della Consapevolezza sul Tumore al Seno – e ha come obiettivo principale la promozione della cultura della prevenzione. A suggellare simbolicamente l’impegno della città nella lotto contro il tumore al seno, Palazzo Zanca si illuminerà di rosa, colore simbolo di attenzione, speranza e solidarietà verso le donne.

Fare sempre prevenzione

La responsabile regionale di Komen, dott.ssa Giulia Giandalia, “donna in rosa”, ha sottolineato l’importanza della sensibilizzazione sulla prevenzione. «L’Ottobre Rosa ci ricorda che la prevenzione va sempre fatta, senza paura, perchè può salvare la vita. Uno dei fattori che incide è la diagnosi. Io stessa ho avuto una diagnosi ma scoprirla in una determinata fase può fare la differenza. L’impatto con una diagnosi non si metabolizza subito ma il percorso da intraprendere è meno faticoso se si agisce in tempo. Invito tutte le donne a superare questa paura perchè se si arriva per tempo si può guarire» – ha spiegato.

La prevenzione andrebbe fatta annualmente e a tal proposito Giandalia ha aggiunto: «il Villaggio della Salute Komen Italia a Messina durerà tre giorni e le mammografie verranno offerte alle donne dai 40 ai 49 anni e oltre i 70. Saremo a Villa Dante oggi, domani e dopodomani. La campagna è aperta a tutte. Komen presta attenzione alle donne in una condizione di disagio sociale ed economico perchè per loro è più difficile accedere alla prevenzione e vogliamo offrire questa possibilità in più».

Pietro Franza, Amministratore delegato del Gruppo Caronte & Tourist ha evidenziato l’attenzione del Gruppo al tema della prevenzione: «abbiamo voluto affiancare Komen in questa cornice splendida che è Villa Dante. Per noi è un’attività importantissima perchè dà una possibilità importante anche alle famiglie meno agiate».

